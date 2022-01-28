Экс-режиссер Одесской Оперы рассказал, чем занимается в Италии под домашним арестом

Украинский режиссер, бывший главный режиссер Одесской Оперы Евгений Лавренчук, которого ранее задержали в Италии, а после выпустили под домашний арест, написал свой первый публичный пост в Facebook после задержания. В этом сообщении Лавренчук выражает благодарность всем, кто выступил в его поддержку.

«Нет таких слов, чтобы выразить вам свою благодарность за мощную поддержку из всех уголков мира, на всех уровнях. Я благодарю коллег-художников, интеллектуалов, политиков, министров, дипломатов, культурных и правозащитных организаций, всех моих друзей и тех, с кем лично не знаком за все, что вы для меня уже сделали»,

– написал режиссер.

При этом он выразил надежду, что вскоре сможет поблагодарить каждого лично уже при встрече в Украине.

Что же касается его дела, то Лавренчук отмечает, что «борьба продолжается», так как Россия требует его экстрадиции и основная фаза защиты еще впереди, добавив, что никаких документов по сути дела ни он, ни его адвокаты еще не видели.

«Еще некоторое время удержусь от активного личного общения и интервью, прошу меня понять»,

– добавил режиссер, пообещав обязательно рассказать обо всем, как только будет иметь «хоть какое-то понимание того, что происходит».

Он также подтвердил, что в настоящее время находится под домашним арестом, но «в прекрасных условиях», имея возможность поддерживать связь с родными и, к тому же, получив доступ к нужным книгам и партитурам, и сейчас продолжает прерванную работу над начатыми творческими проектами.

Евгений Лавренчук – украинский и польский театральный режиссер и педагог. Соучредитель (2002) и художественный руководитель «Польского театра в Москве» (до 2014 года) и «Школы актерского мастерства и режиссуры». С 2018 по 2021 год он был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», итальянская полиция выпустила Евгения Лавренчука из-под стражи под домашний арест. Ранее он был задержан в Неаполе по запросу России, где режиссера обвинили в финансовых махинациях.

Напомним, Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе 17 декабря 2021 года. Россия объявила его в международный розыск и добивается его экстрадиции режиссера в РФ. Там Лавренчуку вменяют мошенничество в особо крупных размерах, за что режиссеру может грозить до 6 лет лишения свободы.

В Украине дело против Лавренчука считают политическим.

До 2014 года режиссер руководил «Польским театром в Москве». После аннексии Крыма и вооруженного конфликта с Россией на Донбассе Лавренчук в знак протеста покинул страну-агрессора. После этого театр признали банкротом, а его учредителей московские власти привлекли к гражданской ответственности за долги.

С 2018 по 2021 год Евгений Лавренчук работал главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Одно из последних интервью на этом посту Евгений Лавренчук дал «Одесской Жизни».

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