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Мошенники использовали «ковидную тысячу», чтобы обмануть жителя Одессы

Мошенники использовали «ковидную тысячу», чтобы обмануть жителя Одессы

Главная цель банковских мошенников – получить номер карты и другие ее данные. Сейчас для этих целей они начали использовать тысячу гривен, которую каждый украинец получает за полный курс вакцинации от ковид.

Рецепты

О том, как работает схема, сообщили в пресс-службе Главного Управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Преступники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками банка. Затем предлагают перевести человеку деньги, полученные по программе еПідтримка (за вакцинацию) с виртуальной карты на обычную.

Тем самым обещают, что данную тысячу можно будет потратить на что угодно, или даже обналичить, без ограничений, установленных правительством.

Таким способом мошенники выманивают личные данные и номера карт. В итоге человек не только не получает обещанной тысячи, но и лишается всех средств со своей карты.

Именно таким способом преступники получили данные карты 48-летнего жителя Одессы. У него мошенники похитили 1800 гривен с банковской карты, когда тот предоставил персональную информацию.

Полиция открыла уголовное дело по уголовной статье о мошенничестве.

Напомним, что в Украине каждый, кто вакцинировался от коронавируса двумя дозами вакцины, получает 1000 грн в качестве поддержки от государства.

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Кроме того, недавно стало известно, что привитые бустерной (третьей) дозой вакцины против ковид получат дополнительно по 500 гривен.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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