В Одесской области создали 19 «активных парков» с QR-кодами

«Активные парки» — это спортивные площадки с QR-кодами. Отсканировав тот или иной код, посетители площадок получают необходимую программу тренировок и звездного тренера в придачу.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
«Активные парки» в регионе создаются как часть всеукраинской программы «Здоровая Украина». Цель их открытия — создать условия для физической активности украинцев и популяризации здорового образа жизни среди наших сограждан.
QR-код позволит получить программу тренировок от «звезды»
Отсканировав код на любом из объектов площадки, жители Одесчины могут выбрать собственного тренера среди звезд эстрады, кинематографа и профессиональных спортсменов, а также уровень сложности тренировки.
Площадки бесплатные и открыты для всех желающих.
Стандартное оборудование «Активного парка»:
- «Шведская» стенка;
- Комплекс турников;
- Гимнастические брусья;
- Лавка для выполнения динамических упражнений;
- Ступеньки;
- Свободное пространство для гимнастических упражнений.
Первая такая площадка в Одесской области открылась 3 октября 2021 года в Березовке. Всего в городах региона открыли уже 19 «активных парков». А во всей Украине их будет 600.
Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что в Одессе в 2022 году в районе Трассы здоровья создадут масштабный «Урбан-парк» для отдыха и занятий спортом.
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