Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области создали 19 «активных парков» с QR-кодами

В Одесской области создали 19 «активных парков» с QR-кодами

«Активные парки» — это спортивные площадки с QR-кодами. Отсканировав тот или иной код, посетители площадок получают необходимую программу тренировок и звездного тренера в придачу.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

«Активные парки» в регионе создаются как часть всеукраинской программы «Здоровая Украина». Цель их открытия — создать условия для физической активности украинцев и популяризации здорового образа жизни среди наших сограждан.

QR-код позволит получить программу тренировок от «звезды»

Отсканировав код на любом из объектов площадки, жители Одесчины могут выбрать собственного тренера среди звезд эстрады, кинематографа и профессиональных спортсменов, а также уровень сложности тренировки.

Площадки бесплатные и открыты для всех желающих.

Стандартное оборудование «Активного парка»:

  • «Шведская» стенка;
  • Комплекс турников;
  • Гимнастические брусья;
  • Лавка для выполнения динамических упражнений;
  • Ступеньки;
  • Свободное пространство для гимнастических упражнений.

Первая такая площадка в Одесской области открылась 3 октября 2021 года в Березовке.  Всего в городах региона открыли уже 19 «активных парков». А во всей Украине их будет 600.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что в Одессе в 2022 году в районе Трассы здоровья создадут масштабный «Урбан-парк» для отдыха и занятий спортом.

Еще похожие новости Одессы:

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить