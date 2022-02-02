Завод на свалке и альтернатива трамваям: главные новости Одессы за 29 января

Как стало известно «Одесской жизни», во вторник, 1 февраля 2022 года, пустили с молотка одесский завод шампанских вин, раскопали перекресток в центре, а городские власти нашли временную замену четырем трамваям… Но и это еще не все важные новости этого дня.

Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины и привлекательности военной службы. Украинские вооруженные силы ждут большие перемены.

Помимо этого, февраль с первого своего дня принесет украинцам немало изменений. Мы узнали, каких именно.

1 февраля 2022 года, состоялся аукцион единого имущественного комплекса Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре, 36. В торгах приняли участие семь претендентов… Кто же стал владельцем предприятия? И какая теперь его ждет участь?

Между тем, под Одессой собираются построить сортировочный комплекс. Проект масштабный, предусматривает инвестиции.

А в Одессе случились очередные раскопки – на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Судя по всему, работы закончатся не скоро. Между тем, на этом месте проходят несколько трамвайных маршрутов.

С 1 февраля 2022 года в Одессе перестали курсировать целых три трамвая – №17, №18 и №28, а трамвай №5 существенно «урезал» свой маршрут. При этом городские власти пообещали транспортную альтернативу в виде дополнительных автобусов.

Также стало известно, что парк городского электротранспорта в этом году должен пополниться трамваями, троллейбусами и электробусами.

В Одессе будут реставрировать памятник архитектуры – 121-летний жилой дом на Пушкинской, 55. У дома – богатейшее прошлое, в том числе и курьезное.

Приятно радует Одесский Оперный: театр презентовал собственный журнал Odessa Opera News и, кроме того, записал видеоцикл экскурсий по театру на языке жестов.

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