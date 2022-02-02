«Черные» риэлторы: какие схемы используют, чтобы завладеть квартирой

В Одессе регулярно появляются новости о задержаниях людей, которые торгуют чужой недвижимостью. Их называют «черными» риэлторами. Они находят уязвимых собственников и проворачивают преступные сделки.

Давайте разберемся, какие схемы используют преступники и кто может оказаться потенциальной жертвой.

Кто такие «черные» риэлторы?

Так называют участников преступной группы, которые с помощью обмана и насилия присваивают чужие квартиры. Они подделывают документы на недвижимость, а в некоторых случаях могут пойти на убийство.

По словам криминалиста Руслана Сушко, эти люди не работают поодиночке. У «черных» риэлторов есть связи в полиции и «свои» нотариусы для фиктивных сделок.

Кто из собственников жилья в группе риска?

Идеальная жертва «черных» риэлторов — одинокий пенсионер с большими долгами за коммуналку. Преступники обещают пожилым людям, что погасят долги и подыщут жилье меньшей площади. Нужно просто подписать несколько бумаг. В результате, пенсионера вывозят за город и оставляют в полуразвалившемся домике, либо просто выгоняют на улицу.

Ситуация усугубляется, если человек склонен употреблять алкоголь. Многие бездомные люди рассказывают схожие истории: выпивал с новым знакомым, а пришел в себя на улице, без документов и без права на квартиру.

Квартиры в которых никто не живет — тоже в группе риска. Если владелец умер, а родственники не вступили в наследство, «черные» риэлторы могут продать такую квартиру. Они подделывают документы и заключают договор с ничего не подозревающими людьми. Когда обман вскрывается, новые владельцы будут долго судиться с наследниками.

Какие схемы обмана используют черные риэлторы?

Силой отбирают квартиру. Это самая распространенная схема, если судить по криминальным сводкам. Одинокого человека заставляют поставить подпись на документах, а потом увозят в неизвестном направлении. Если у бывшего владельца нет родственников, претендующих на наследство, то преступление может никогда не вскрыться.

Подменяют договор. Преступники пользуются юридической безграмотностью владельцев квартир. Например, обещают дать деньги под залог квартиры, но вместо договора займа дают на подпись договор купли-продажи.

Заключают договор пожизненного содержания. В обмен на квартиру обещают регулярно перечислять деньги или устроить пожилого человека в дом престарелых. Право на недвижимость по этому договору появляется только после смерти владельца. Но «черные» риэлторы не будут долго ждать и попытаются, к примеру, отравить человека.

Захватывают квартиру. «Черные» риэлторы приобретают долю в квартире и начинают «выдавливать» оставшихся собственников. Создают невыносимые условия, могут подселить компанию уголовников. Их цель — выкупить всю квартиру за небольшие деньги, а потом перепродать.

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Фото: Leblogdudirigeant, WorldFinance

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