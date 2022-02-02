Отключения света в Одессе: 3 февраля блэкаут затронет 61 улицу во всех районах города

Отключения света в Одессе: кого ждет блэкаут 27 января Завтра, в четверг, 27 января 2022 года, часть Одессы останется без электричества из-за плановых работ энергетиков. Больше всех не повезет жителям Киевского района, хотя жителей Молдаванки и Приморского района блэкаут также затронет. ПОДРОБНЕЕ