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Отключения света в Одессе: 3 февраля блэкаут затронет 61 улицу во всех районах города

Отключения света в Одессе: 3 февраля блэкаут затронет 61 улицу во всех районах города

Завтра, в четверг, 3 февраля 2022 года, без электроснабжения останутся множество улиц и домов во всех районах Одессы.

Рецепты

Как сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети», свет отключат по таким адресам: 

  • 1-й переулок Сурикова

1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 5А

С 09:00 до 17:00

  • 2-й переулок Сурикова

1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7

С 09:00 до 17:00

  • 4-й Деревообделочный переулок 

5

С 08:00 до 08:30

  • 4-й переулок Александра Невского 

36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46, 4 , 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а

С 09:00 до 17:00

  • Агрономическая улица

60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 9 , 98, 99, 100, 101, 102, 10, 1, 2, 1, 1, 2 , 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 97Б, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 15, 15 2, корп.3, 116а, 116б, 116в, 11б, 11а, 11б, 11а 122в, 122г, 122д, 122Е, 10, 1, 7 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 212б, 210А, 138а, 138Б, 138Г, 199б, 197б, 140/, 140а, 140Х, 197а, 196а, 142а, 195а, 143а, 143б, 189В, 144а, 189б , 189а, 187а, 147/А, 183Б, 146, 17, 17, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 16, 14, 17, 14, 17, 14 173Г, 173в, 173А, 163А, 171б, 164/А, 164Б, 171а, 169В, 166/Б, 166а, 169а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 1, 6 163, 164, 165, 166, 167, 168, 1, 8, 1, 8, 178 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 2

С 09:00 до 17:00

  • Агрономический переулок

1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3

С 09:00 до 17:00

  • Академика Панкратовой улица

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 3А, 2 26б, 5а, 27А, 27б-на карте, 5Б, 5В, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3Б, 18/, корп.1, 34а, 3в, 3г, 10а, 21а, 39а, 39в , 23А, 11а, 49А, 4А, 51а, 24Б, 53а, 24В, 24ч, 12А, 24а

С 08:00 до 08:30

  • Владимира Хавкина улица

1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 2 23, 25а, 1а, 27а, 27б-на карте, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 4 , 51, 27

С 16:30 до 17:00

  • Геологическая улица 

9, 9А, 23а

С 08:00 до 08:30

  • Греческая улица

23, 26/, корп.28, 30, 32

С 09:00 до 19:00

  • Екатерининская улица 

19, 21

С 09:00 до 19:00

  • Зеленый проспект

2, 4, 5, 6, 7, 8, корп.1, 6А, 6б, корп.2, 2А, 9, 16а, 11, 12, 13, 16, 25, 27, 29, 31

С 09:00 до 19:00

  • Зоринская улица

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24а, 30/, корп.1, 26А

С 09:00 до 19:00

  • Улица Инглези 

8, 10, 10/, корп.2

С 10:00 до 12:00

  • Испанская улица

10, 36а, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 12, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 22

С 09:00 до 19:00

  • Испанский переулок

1, корп.2, 1/, корп.1, корп.3, 17А

С 08:00 до 17:00

  • Испанский переулок

17

С 09:00 до 19:00

  • Килевой переулок 

1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А

С 09:00 до 17:00

  • Кольцевая улица

2, 7, 10, 12

С 09:00 до 17:00

  • Космонавтов улица 

29, 29/, корп.1, корп.2, 29/1, 31., 31/, 33

С 10:00 до 12:00

  • Котляревского улица

12б 

С 09:00 до 17:00

  • Котляревского улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б , 9в, 23, 5а, корп.1, 12а, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21А, 9а

С 16:30 до 17:00

  • Круговая улица

10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 48В, 48д, 40В, 58 , корп.1, 15А, 15Б, 53А, 40А, 54А, 48А, 55А, 40Б, 56А, 48Б

С 16:30 до 17:00

  • Круговая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 10А, 17, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14 , 1Б, 15А, 15Б, 3А, 1А, 17А, 17Б, корп.37, 18А, 18Б, 35/, 33А, 23Б, 23А, 22А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

С 09:00 до 17:00

  • Крушельницкая улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А , 16а, 8Б, 35б, 35А, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3 , 35, 37

С 09:00 до 17:00

  • Маршала Бабаджаняна улица

70, 72, 74

С 09:00 до 17:00

  • Мастерский переулок

1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а

С 09:00 до 17:00

  • Минская улица 

2, 2а, 2б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6

С 09:00 до 17:00

  • Михаила Грушевского улица 

6А, 9, 10, 37а, 21а, 13/А, 11, 12а, 30А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

С 09:00 до 19:00

  • Мичурина улица

19, 19а — с 09:00 до 19:00, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30 , 40, 41, 42, 44, 14

С 09:00 до 17:00

  • Молодежная улица

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б , 18/, корп.1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 3 , 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49

С 09:00 до 17:00

  • Николая Михновского улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 2г, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 1 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 1г, 18, 18а, 18а, 18а 18Є, 18з, 18л, 4д, 4е, 2а, 2а, 2а, 2а, 2а, 2а, 2а 25в, 2/1, 27б-на карте, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6а, 3А, 3А, 3А 2а, 37а, 2б, 39а, 8а, 8б, 8в, 47а, 47б, 47в, 8г, 49а, 49б, 49в, 8д, 2в, 9а, 18б

С 09:00 до 17:00

  • Новый переулок

1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7

С 09:00 до 17:00

  • Оранжерейный переулок

18А, 43А, 18В, корп.1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 18Б, 25, 26, 26А, 27а, 3, 3 , 37, 41, 43, 24В

С 08:00 до 08:30

  • Отечественная улица

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 4б, 18, 7А, 4А, 26А, 22А, 19, 20, 21, 24, 2 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

С 09:00 до 19:00

  • Парковый переулок 

66, 70

С 09:00 до 19:00

  • Педагогическая улица

46, 46А

С 09:00 до 19:00

  • переулок Крушельницкой 

1, 1а, 2, 3, 5, 5а

С 09:00 до 17:00

  • переулок Людмилы Гинзбург 

5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23в, 23г, 1 15а, 27б-на карте, 10г, 43, 19д, 21а, 21б, 35к, 10а, 10б, 23б, 23а

С 08:00 до 08:30

  • переулок Матросская Слободка 

2

С 09:00 до 19:00

  • переулок Петра Калнышевского 

1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а

С 09:00 до 17:00

  • Пестеля улица

1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А

С 09:00 до 19:00

  • Поселковая улица

19, 35А, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 27

С 09:00 до 19:00

  • Поселковый переулок

3, 4, 5, 5а, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11

С 09:00 до 19:00

  • Промышленная улица 

С 09:00 до 17:00

  • Ришельевская улица

12, 14

С 09:00 до 19:00

  • Савранская улица

22, 22а, 24, 24а, 26

С 09:00 до 17:00

  • Самодеятельности улица

2, 34б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 17А, 19, 2а, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29/А, 30, 30А, 31А, 32, 32А, 34, 34А, 19А

С 09:00 до 19:00

  • Сельская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10

С 09:00 до 17:00

  • Степная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27А, корп.1, 16а, 16б, 17 /, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

С 16:30 до 17:00

  • Сурикова улица

АРА, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7А, корп.9, 8А, 4а, 3/, 10А, 5А, 5Б, 3А, 6А, 6г, 15а, 17, 16/, корп.1, 16А, корп.2, 37А, 35Б, 19а, 19в, 32/ , 31А, 22А, 29А, 23А, 28А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3

С 09:00 до 17:00

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