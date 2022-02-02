Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 2 февраля: еще плюс 2725 заболевших

Коронавирус в Одесской области 2 февраля: еще плюс 2725 заболевших

Волна штамма коронавируса Омикрон все сильнее накрывает Украину и Одесский регион, в частности. Число заболевших растет с каждым днем и в Одесской области уже приближается к трем тысячам за сутки.

Коронавирус в Одесской области 2 февраля

Рецепты

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за минувшие сутки в Одесской области зарегистрировали 2 725 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось 2 471 выявленном больном.

9 человек от коронавируса умерли (вчера сообщалось о 7 смертях). А всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5 734 смерти от коронавируса.

Выздоровели от ковида за день 106 жителей области (вчера 173). Продолжают болеть 27 966 человек.

Читайте также: Привитые бустерной (третьей) дозой вакцины против ковид получат 500 гривен

Коронавирус в Украине 2 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине отмечено 35 014 новых случаев заражения COVID-19 против 30 768 днем ранее.

Умерли от коронавируса за вчерашний день 204 украинца (сутками ранее — 192). Всего же с начала пандемии болезнь забрала 100 599 жизней.

Выздоровели за сутки 9 894 человек. Продолжают болеть 388 204 наших соотечественников.

Еще новости Одессы о коронавирусе:

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить