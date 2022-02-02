Коронавирус в Одесской области 2 февраля: еще плюс 2725 заболевших

Волна штамма коронавируса Омикрон все сильнее накрывает Украину и Одесский регион, в частности. Число заболевших растет с каждым днем и в Одесской области уже приближается к трем тысячам за сутки.

Коронавирус в Одесской области 2 февраля

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за минувшие сутки в Одесской области зарегистрировали 2 725 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось 2 471 выявленном больном.

9 человек от коронавируса умерли (вчера сообщалось о 7 смертях). А всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5 734 смерти от коронавируса.

Выздоровели от ковида за день 106 жителей области (вчера 173). Продолжают болеть 27 966 человек.

Коронавирус в Украине 2 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине отмечено 35 014 новых случаев заражения COVID-19 против 30 768 днем ранее.

Умерли от коронавируса за вчерашний день 204 украинца (сутками ранее — 192). Всего же с начала пандемии болезнь забрала 100 599 жизней.

Выздоровели за сутки 9 894 человек. Продолжают болеть 388 204 наших соотечественников.

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