Коронавирус в Одесской области 2 февраля: еще плюс 2725 заболевших

Волна штамма коронавируса Омикрон все сильнее накрывает Украину и Одесский регион, в частности. Число заболевших растет с каждым днем и в Одесской области уже приближается к трем тысячам за сутки.
Коронавирус в Одесской области 2 февраля
По информации Министерства охраны здоровья Украины, за минувшие сутки в Одесской области зарегистрировали 2 725 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось 2 471 выявленном больном.
9 человек от коронавируса умерли (вчера сообщалось о 7 смертях). А всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5 734 смерти от коронавируса.
Выздоровели от ковида за день 106 жителей области (вчера 173). Продолжают болеть 27 966 человек.
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Коронавирус в Украине 2 февраля
По данным Минздрава, за сутки в Украине отмечено 35 014 новых случаев заражения COVID-19 против 30 768 днем ранее.
Умерли от коронавируса за вчерашний день 204 украинца (сутками ранее — 192). Всего же с начала пандемии болезнь забрала 100 599 жизней.
Выздоровели за сутки 9 894 человек. Продолжают болеть 388 204 наших соотечественников.
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