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Дело «Делфи»: в Одессе будут судить командира корабля морской охраны – его обвиняют в халатности

Дело «Делфи»: в Одессе будут судить командира корабля морской охраны – его обвиняют в халатности

Одесский суд Одессы ведет дело бывшего командира корабля морской охраны, который осматривал злосчастный танкер «Делфи» за несколько дней до кораблекрушения. Его обвиняют в халатном отношении к военной службе.

Знал, что танкер «Делфи» неисправен, но не принял мер

Рецепты

По данным Одесской областной прокуратуры, в ноябре 2019 года командир корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны, который нес боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, зная об аварийном состоянии танкера «Делфи», не принял никаких мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

«Во время осмотра судна пограничниками установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с меньшим количеством экипажа – командой из 3-х вместо 5-ти человек. Также была зафиксирована нетрудоспособность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа»,

– рассказали в прокуратуре.

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В итоге во время шторма грузовой танкер сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов, а это в свою очередь создало угрозу жизни и здоровью отдыхающих и пляж пришлось закрыть.

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры города Одессы направили дело в суд.

Что случилось с танкером «Делфи»?

Напомним, танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа «Дельфин».

Осенью 2020 года танкер отбуксировали силами частных компаний и Администрации морских портов. Так как владелец танкера, фирма Mister Drake PC, не приложила никаких усилий для ликвидации последствий аварии, правительство отсудило у него то, что осталось от судна.

Вся истории скандального танкера в одном видео «Одесской жизни»:

 

Delfi: 293 дня в Одессе.

Смотрите, как это было 👇

Опубликовано Одесская жизнь Пятница, 11 сентября 2020 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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