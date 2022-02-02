Дело «Делфи»: в Одессе будут судить командира корабля морской охраны – его обвиняют в халатности

Одесский суд Одессы ведет дело бывшего командира корабля морской охраны, который осматривал злосчастный танкер «Делфи» за несколько дней до кораблекрушения. Его обвиняют в халатном отношении к военной службе.
Знал, что танкер «Делфи» неисправен, но не принял мер
По данным Одесской областной прокуратуры, в ноябре 2019 года командир корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны, который нес боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, зная об аварийном состоянии танкера «Делфи», не принял никаких мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.
«Во время осмотра судна пограничниками установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с меньшим количеством экипажа – командой из 3-х вместо 5-ти человек. Также была зафиксирована нетрудоспособность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа»,
– рассказали в прокуратуре.
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В итоге во время шторма грузовой танкер сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов, а это в свою очередь создало угрозу жизни и здоровью отдыхающих и пляж пришлось закрыть.
Прокуроры Приморской окружной прокуратуры города Одессы направили дело в суд.
Что случилось с танкером «Делфи»?
Напомним, танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа «Дельфин».
Осенью 2020 года танкер отбуксировали силами частных компаний и Администрации морских портов. Так как владелец танкера, фирма Mister Drake PC, не приложила никаких усилий для ликвидации последствий аварии, правительство отсудило у него то, что осталось от судна.
Вся истории скандального танкера в одном видео «Одесской жизни»:
Delfi: 293 дня в Одессе.
Смотрите, как это было 👇
Опубликовано Одесская жизнь Пятница, 11 сентября 2020 г.
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