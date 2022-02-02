Ждем весну с особенностями: о чем поведали сурки Украины? (фото, видео)

Весна в Украину придет по расписанию, но будет нестабильной и прохладной». Таким прогнозом сегодня, 2 февраля, поделился сурок Тимко III, проживающий на биостанции в Харьковской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает SuperAgronom.com.

Весна в Украине будет ранней, но нестабильной

«Несмотря на то, что Тимко не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной»,

– так перевела прогноз сурка научная сотрудница кафедры биологии Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Токарская.

Напомним, что сурок Тимко III, проживающий на биостанции под Харьковом, считается главным предсказателем прихода весны.

Прогноз на весну від бабака Тимка з Харківщини 🦦 Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною. Такий прогноз 2 лютого на біостанції в Гайдарах дав бабак Тимко III. Передбачення гризуна «розшифрувала» співорганізаторка заходу Надія Токарська Опубликовано Суспільне Харків Среда, 2 февраля 2022 г.

Одни сурки предсказывают, другие спят

А что предсказали другие сурки Украины?

Львовские сурки Миша и Маричка в свой «профессиональный» день неожиданно решили поспать. По народной примете это означает, что прихода весны нужно ждать довольно долго.

А о чем поведал одесский сурок?

Одесский сурок Ватрушка никаких предсказаний не давал. Они мирно себе спит, и его не стали будить.

Как сообщает сайт 048, в одесском зоопарке решили не будить спящего Ватрушку. По словам директора зоопарка Игоря Белякова, сурка здесь никогда не будили, и этот год не стал исключением. Директор учреждения убежден, что такая красивая со стороны традиция плохо влияет на животное.

Откуда пошел День сурка?

Согласно традиции, возникшей в США в XIX веке, 2 февраля отмечают День сурка. Первые упоминания о празднике датированы еще 1841 годом – именно тогда впервые в США праздновали этот день. Конечно, можно скептически относиться к этому празднику, но, как показывает опыт, к предсказаниям сурка прислушиваются даже синоптики.

Видео: Суспільне Харків

Фото: Facebook-страница Точка зору Че

Цей матеріал також доступний українською