В Одессе вывески адвокатов и стоматологов маскируются под дорожные знаки – правильно ли это? (фото)

В последнее время в Одессе появилась своеобразная тенденция: рекламные вывески адвокатских контор, ресторанов, отелей и прочих частных заведений «мимикрируют» под дорожные знаки, что может сбивать с толку водителей.

Но насколько уместен такой «рекламный ход» на дорогах города? И есть ли управа на этих «креативщиков»? Об этом рассказал глава транспортной комиссии, депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Одессе до Европы далеко?

Как отмечает у себя в Facebook депутат, сейчас в Европе существует такая концепция: знаков на дорогах должно быть как можно меньше. Ведь когда человек находится за рулем, он тратит на прочтение знаков свое внимание, отвлекаясь от ситуации на дороге. И в этой связи там «минимизируют даже указатели с названием городов, считая, что у всех в машинах или на телефонах и так есть навигаторы».

Но, как отмечает Петр Обухов, Одессе до Европы еще очень далеко. Так, ранее он обратил внимание на вывеску частной адвокатской конторы на улице на Малой Арнаутской, 66, а позже отметил, что после его обращения незаконный знак с рекламой со столба все же убрали.

Тем не менее, подобных «знаков» (не путать с легальными дорожными знаками!) по городу еще более чем достаточно.

Указатель одесского дельфинария – местная достопримечательность

При этом, как отмечает глава транспортной комиссии, есть два вида таких табличек: в первом случае их вешают самовольно, а во втором – это «знаки, согласованные со СМЭП и полицией». В качестве примера он привел указатели стоматологии, некоторых SPA-салонов и даже дельфинария.

«Да, указатель дельфинария оказался легальным – он считается общегородской достопримечательностью. Но я не верю, что знак, указывающий, допустим, на стоматологию, добавит ее владельцам хоть одного клиента. Не могу представить себе ситуацию, что едет человек за рулем, видит эту рекламу на столбе и думает: «Пойду-ка я к ним полечу зубы»,

– пишет Петр Обухов.

По его словам, «нужно минимизировать информационный шум на улицах и лишние знаки убирать».

Между тем, некоторые одесситы заметили, что это «не последняя проблема в городе», а некоторые так и вовсе отмечают, что такие таблички иной раз вовсе не мешают, а, наоборот, помогают сориентироваться. Да и кардинально отказываться от дорожных указателей смысла нет – как бы ни были хороши навигаторы, есть они не у всех.

А вы как думаете? Нужны ли такие вот «знаки» на одесских улицах?

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Фото с Facebook-страницы Петра Обухова

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