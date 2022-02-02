Пожар в Одессе: ночью горела квартира на Черемушках – пострадали дети (фото)

Сегодня ночью, 2 февраля 2022 года, в Одессе горела квартира в жилом доме по улице Академика Филатова, что на Черемушках.

Как сообщает областное управление ГСЧС, прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на третьем этаже, и огонь перекинулся на балконы квартир на соседних, четвертом и пятом, этажах.

Из дома экстренно эвакуировали семерых жильцов, в том числе двух детей.

В результате пострадали двое взрослых 1967 и 1968 годов рождения и 15-летний подросток. А позже, уже после того, как пожар был потушен, экстренная помощь понадобилась четырем жильцам, в том числе двум детям. Всех пострадавших госпитализировали.

Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. Его тушили 24 спасателя на 24 единицах техники.

Напомним, утром понедельника, 31 января, в Одессе горела квартира на Таирова. На пожаре погиб хозяин квартиры. Предварительно, причиной стало курение в постели.

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Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

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