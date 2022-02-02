Пассажир авиарейса из Одессы в Стамбул предотвратил опасную ситуацию

Информация о случившемся инциденте появилась в одесских социальных сетях.

Самолет рейсом Одесса – Стамбул уже выруливал на взлетно-посадочную полосу для взлета, когда один из пассажиров обратил внимание, что с крыла самолета не убрана заглушка, которую надели во время технического обслуживания самолета в аэропорту.

Мужчина предупредил экипаж и те отложили взлет, чтобы технический персонал мог убрать с заглушку с крыла. Тем самым бдительный пассажир предотвратил чрезвычайную ситуацию, если не катастрофу. Останься заглушка на своем месте, самолет мог повредить крыло.

Сам мужчина так описал ситуацию:

вынужден рассказать жуткую историю об одесском аэропорте, может кто-то обратит внимание и безобразия будет меньше. Досмотр на авиационную безопасность- это средневековье, сотрудники, мне кажется, просто не знают как бывает, давайте подарим им билет куда нибудь, пусть посмотрят. Рейс Одесса- Стамбул 01.02.22 11.55. Самолёт рулит на взлёт, под крылом висит хрень см 20 в диаметре… из всего самолета только я обратил внимание. Стоп, фото, разбирательства и благодарность от командира. Все очень просто, долбоебы забыли убрать эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло в полёте. А что с них взять, в случае катастрофы???

В итоге, заглушку быстро убрали и самолет продолжил свой рейс.

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