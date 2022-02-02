Вилково: размеры украинской Венеции станут больше

Город на воде станет больше почти на 2,4 тысячи гектаров — это почти в пять раз больше, чем нынешняя площадь города. К Вилково присоединят прилегающие территории и остров Кубанский. Ожидается, что это создаст благоприятные условия для развития города и увеличения поступлений от налога на землю и других налогов.