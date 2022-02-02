Погода в Одессе 3 февраля: одесситов предупреждают о гололедице

Во четверг, 3 февраля 2022 года, в Одессе действует штормовое предупреждение. Причина в ухудшении погодных условий.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
3 февраля в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одессой области 3 февраля
По прогнозу синоптиков, 3 февраля 2022 года в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Без существенных осадков?
- Ночью и утром местами туман, гололедица;
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с;
- Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
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