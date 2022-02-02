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«Вовина тысяча»: компенсацию за вакцинацию теперь могут получить и подростки

«Вовина тысяча»: компенсацию за вакцинацию теперь могут получить и подростки

Уже с 7 февраля 2022 года получить 1000 гривен за вакцинацию от ковид смогут украинские подростки в возрасте от 14 лет.
Соответствующие изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы «єПідтримка» были внесены на заседании Кабмина сегодня, 2 февраля.

Рецепты

Согласно принятому решению правительства, с 7 февраля 2022 года выплаты по 1000 гривен будут начисляться не только совершеннолетним гражданам, но и подросткам в возрасте от 14 лет, получившим две дозы вакцины от коронавируса и имеющим паспорт и идентификационный код.

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Также стоит отметить, что принятые изменения в постановление от 9 декабря 2021 года расширяют перечень товаров и услуг, на которые можно потратить «Вовину тысячу».

На что могут потратить «Вовину тысячу» подростки?

Полученные от государства 1000 гривен подростки смогут потратить на:

  • получение образования (в том числе оплату занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, а также питание и проживание в общежитиях учебных заведений);
  • услуги в сфере культуры и спорта;
  • покупку печатных изданий и книг, спортивных товаров, школьных принадлежностей и канцелярских изделий;
  • внутренние пассажирские перевозки авиа- и железнодорожным транспортом.

Как получить «Вовину тысячу» подросткам?

Согласно проекту документа, для получения денежной помощи в рамках программы «єПідтримка» подростки должны:

  • иметь паспорт гражданина Украины и/или загранпаспорт;
  • иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  • сгенерировать сертификат о полном курсе вакцинации в приложении «Дія».

Напомним, ранее правительство разрешило украинцам в возрасте старше 60 лет потратить 1000 гривен, полученные за вакцинацию от COVID-19, на лекарства.

Ранее украинское правительство издало постановление о том, как получить выплаты за вакцинацию – так называемую «Вовину тысячу».

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Фото: tribunе.best

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Редакция ПРОФИЛЬ

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