Книжная полка одессита: ода Власа Дорошевича нашему городу

Влас Дорошевич приехал в Одессу в 1893 году – в то время он был молодым журналистом с очень острым языком. Правда, сначала что-то пошло не так и из города его буквально изгнали.

Но он вернулся и, разобравшись в местных традициях, посвятил нам целую книгу под названием «Одесса, одесситы и одесситки». А уехал из Одессы он с заслуженным титулом «король фельетонов». Теперь подробнее о том, почему его выгнали и что это за посвящение.

За что изгнали из Одессы Власа Дорошевича?

В конце XIX века в журналистских кругах поговаривали, что у Дорошевича была традиция приезжать в новый город и публиковать в одной из местных газет достаточно резкий очерк о главе города.

Серия выходила под названием «Кому в (таком-то городе) жить хорошо». И повсюду ждал Дорошевича успех. Но в Одессе за подобную статейку автора не похвалили. Ведь посвятил он её, не разобравшись, ни кому-нибудь, а Григорию Маразли.

Были там замечания о любви городского головы Одессы к балам, шикарной жизни и всё в таком духе. Но не знал Дорошевич о самом важном: бесконечной любви к Одессе, меценатских наклонностях Григория Григорьевича и разумном правлении городом в течение больше 10 лет. А одесситы знали. И такое отношение к любимому градоначальнику никому не понравилось. Так что растерянному журналисту «предложили покинуть город в течение двух дней».

Он продолжил дистанционно сотрудничать с газетой «Одесский листок», потом вернулся, присмотрелся к городу и горожанам, и уже в 1895 году издал книгу «Одесса, одесситы и одесситки».

О чем книга «Одесса, одесситы и одесситки»?

Эта книга, кстати, стала библиографической редкостью и всего несколько лет назад была переиздана в Одессе. И надо сказать, она того стоит. Взять хотя бы названия первых четырёх рассказов, вошедших в этот сборник:

«Одесситки об одесситах»

«Одесситки»

«Одесский язык»

«Одесса через 100 лет»

Что показательно, и сегодня, спустя больше сотни лет после первой публикации, эти истории актуальны. Недовольные одесскими мужчинами, одесситки язвят в их сторону, но не отпускают:

«… Что же сделать с этим племенем (мужчинами – прим.ред), которое не годится даже для маскарадов?

«Выходить за них замуж! — советует „Вдовушка“. — Это верное, старое, испытанное средство!»

«Если хочешь им нравиться, то играй с ними как кошка с мышкой, третируй их на каждом шагу!» — советует „Незнакомка“…».

Отдельное место в книге, конечно, отдано манере одесситов изъясняться. И это не тот малоиспользуемый сегодня одесский язык, хоть рассказ именно так и называется. Это обороты, которые и сегодня нам понятны, естественны и логичны.

«Гейне говорит, что чёрт, желая создать английский язык, взял все языки, пережевал и выплюнул. Мы не знаем, как был создан одесский язык. Но в нём вы найдёте по кусочку любого языка. Это даже не язык, это винегрет из языка».

Дорошевич решительно не понимает, почему в Одессе скучают «за театром», ведь за театром находится гостиница «Северная» и там никто никогда не скучает. А правильно скучать о театре или по театру. Но эти объяснения непонятны уже одесситам. Или фраза «Смеяться с него»:

«… Ах, я ужасно смеялась с него!

— Как?!

— Я смеялась с него. Что же тут удивительного? Он такой смешной!

— Да, но, всё-таки, смеяться «с него»! Можно смеяться над кем-нибудь, но смеяться «с кого».

— В Одессе всегда смеются с кого-нибудь.

Г-да фельетонисты здесь очень много смеются, например, «с городской управы», но с городской управы это как с гуся вода. Может быть, отсюда и взят этот предлог «с»!

— Вообразите, — говорят вам, — я вчера сам обедал!

«Чёрт возьми, — думаете вы, — неужели этот город так богат, что здесь даже обедают через адвоката!»

— Я сама хожу гулять.

— Да, madame, но вы уж, кажется, в таком возрасте, что пора ходить «самой»!

Впрочем, иногда, для ясности, одесситы бывают так любезны, что прибавляют:

— Сам один!

Но это только снисходительность к приезжим, не понимающим ещё всех тонкостей одесского языка.

Затем, вы услышите здесь несуществующий ни на одном из европейских и азиатских языков глагол «ложить». Везде детей «кладут спать», — и только в Одессе их «ложат спать». Вероятно, так одесским детям удобнее.»

В рассказе «Одесса через 100 лет» главный герой просыпается в 1995 году и, конечно, автор не угадал всего, что к этому времени произошло, но некоторые зарисовки очень даже актуальны. И А вот легенду о том, как Бог создал одесситку и пересказать нельзя – её просто необходимо прочитать. Особенно девушкам. Особенно мужчинам.

Впрочем, вся книга Власа Дорошевича «Одесса, одесситы и одесситки» доставит вам удовольствие и однозначно поднимет настроение. Потому что читать не скучно)

Автор Мария Котельникова

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