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В Одессе от коронавируса умерла главный врач детской городской больницы №2

В Одессе от коронавируса умерла главный врач детской городской больницы №2

1 февраля 2022 года преждевременно ушла из жизни Татьяна Ивановна Рыжикова – директор и главный врач городской детской больницы №2.

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Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

В сообщении сказано, что всю свою жизнь Татьяна Ивановна посвятила служению детям. После окончания медицинского института прошла трудовой путь от участкового врача-педиатра до руководителя детской больницы, которой руководила последние 16 лет.

А всего в медицинской сфере Татьяна Ивановна проработала 43 года.

При руководстве Татьяны Ивановны в городской детской больнице №2 было создано и оснащено современным оборудованием одно из лучших в стране отделений реанимации новорожденных.

В горздраве отмечают, что Одесса потеряла одного из лучших специалистов в области педиатрии и управления здравоохранением.

Одесский городской совет и его Исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны Ивановны по поводу непоправимой потери.

Прощание с Татьяной Рыжиковой состоится 3 февраля в 14.00 в Алексеевском соборе (на Алексеевской площади).

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе умер от коронавируса детский врач-анестезиолог Одесской инфекционной больницы Владимир Гатцук.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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