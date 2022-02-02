Заседание земельной комиссии в Одессе: без драк, но и не без конфликтов

Сегодня, 2 февраля 2022 года, в Одесском горсовете состоялось очередное заседание постоянной комиссии по земельным вопросам. На этот раз обошлось без драк и переворачиваний столов, но и не без конфликтов с участием нардепа Артема Дмитрука.

В одесскую мэрию не пускали журналистов

Стоит отметить, что и на этот раз, как и неделей ранее, в здание мэрии снова не хотели пускать представителей СМИ. Так, охране не пустила журналистов на встречу с первым вице-мэром Михаилом Кучуком, тогда как он анонсировал на сегодняшний день общественный прием для граждан. Позже стало известно, что Кучук неожиданно заболел, но уведомить журналистов об отмене встречи в мэрии «забыли».

Кроме того, как сообщает «7 канал», «Муниципальная варта» не пускала в здание мэрии помощника нардепа Артема Дмитрука Ивана Марзака, который пришел заранее, чтобы занять удобное место и потеснить «засланных казачков», которые создают толпу и мешают добиться правды.

Позже появился и сам Дмитрук и потребовал перенести заседание, так как оно незаконно: согласно регламенту, общественность должна знать о собрании за три дня до его начала, но городские власти решили созвать его за сутки. Тем не менее, члены комиссии приступили к работе.

Нардеп Дмитрук снова не смолчал на заседании земельной комиссии

Тем не менее, и это собрание стало «жарким». Так, депутат горсовета и член комиссии Жанна Мандриченко потребовала предоставить членам комиссии документы относительно земельных участков, о которых будет идти речь на заседании. По ее словам, некоторые вопросы включили в повестку дня заседания комиссии и проекта решения горсовета без соответствующих документов, и поэтому рассматривать их нельзя.

Тем не менее, глава комиссии Сергей Страшный отметил, что документы имеются, но предоставить их депутатам возможности нет, а рассмотрение их во время заседания отнимет слишком много времени.

При этом Дмитрук заявил, что по его заявлениям по поводу нарушений на заседаниях земельной комиссии начат ряд уголовных производств. Кроме того, он обвинил членов комиссии в нарушении регламента и законодательства о сроках предоставления для ознакомления документации, рассматриваемой на заседаниях, а также на повышенных тонах потребовал не перебивать своего коллегу – депутата фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимира Корниенко. Обоих депутатов возмутило, что члены комиссии не давали им слова.

Корниенко, наряду с Дмитруком, тоже пришлось повысить голос.

«Еще раз хочу показать, что скрывается коррупционный факт, а именно: не хотят озвучивать количество юридических лиц, которые департамент передает в городской совет! Эти документы прячутся по кабинетам, в сейфах, и сегодня ряд людей не могут выйти на комиссию!»,

– прокричал депутат.

Помимо этого, Артем Дмитрук обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова в том, что он не хочет установления границ парка «Юбилейного» для того, чтобы застраивать побережье Одессы. При этом до драки на этот раз дело не дошло.

Посмотреть видеотрансляцию заседания можно здесь.

Напомним, неделей ранее, 25 января 2022 года, нардеп Артем Дмитрук устроил драку с охранниками горсовета, которые на пропускали его на заседание земельной комиссии. Тогда Дмитрук прорвался через ряды охранников и, пробежавшись по столам, все же попал в помещение. В результате возникла потасовка, в которой пострадали 10 человек.

На события в Одесском горсовете отреагировала Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Позже депутат и член земельной комиссии Жанна Мандриченко объяснила, из-за чего возникла драка и что надо делать, чтобы подобное не повторялось.

Фото 7 канала

Цей матеріал також доступний українською