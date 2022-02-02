Одесситам обещают вернуть деньги за проездные из-за закрытых маршрутов трамваев

На коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» пообещали компенсацию горожанам, которые уже приобрели проездные билеты, но не могут ими воспользоваться из-за того, что нужные им трамвайные маршруты №17, №18 и №28 временно отменили. Об этом коммунальщики сообщают на своей странице в Facebook.

Одесситы могут сдать проездные и получить обратно свои деньги в диспетчерских пунктах на конечных остановках. Это можно сделать до 6 февраля включительно.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 февраля в Одессе перестали курсировать три трамвая – №17, №18 и №28, а трамвай №5 существенно «урезал» свой маршрут. Причина – капитальный ремонт дороги и замена трамвайных путей по улице Преображенской.

Вместо прекративших работу трамваев власти города ввели альтернативный транспорт.

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