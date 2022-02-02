Новости Одессы и Одесской области

Одесситам обещают вернуть деньги за проездные из-за закрытых маршрутов трамваев

Одесситам обещают вернуть деньги за проездные из-за закрытых маршрутов трамваев

На коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» пообещали компенсацию горожанам, которые уже приобрели проездные билеты, но не могут ими воспользоваться из-за того, что нужные им трамвайные маршруты №17, №18 и №28 временно отменили.
Об этом коммунальщики сообщают на своей странице в Facebook.

Рецепты

Одесситы могут сдать проездные и получить обратно свои деньги в диспетчерских пунктах на конечных остановках. Это можно сделать до 6 февраля включительно.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 февраля в Одессе перестали курсировать три трамвая – №17, №18 и №28, а трамвай №5 существенно «урезал» свой маршрут. Причина – капитальный ремонт дороги и замена трамвайных путей по улице Преображенской.

Вместо прекративших работу трамваев власти города ввели альтернативный транспорт.

Читайте также: Одесситы временно лишились 4-х трамваев: чем их заменили? (фото)

Еще новости по теме:

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить