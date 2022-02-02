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Средства «ковидной тысячи» можно будет потратить на газеты и журналы по подписке

Средства «ковидной тысячи» можно будет потратить на газеты и журналы по подписке

Правительство разрешило тратить государственную поддержку вакцинированным украинцам (1000 гривен) на приобретение печатных средств информации.

Рецепты

Об этом, ссылаясь на постановление правительства, сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Соответствующее постановление начнет действовать с 7 февраля.

Важная новость для сотен украинских редакторов и тысяч журналистов и технических работников, работающих в редакциях газет и журналов,

— отметил руководитель НСЖУ.

По его словам, такое решение — это возможность привлечь новых читателей при государственном финансировании программы поощрения вакцинации.

Еще 19 ноября прошлого года мы впервые начали лоббировать разрешение тратить «1000» на подписку периодики совместно с генеральным директором «Укрпочты» Игорем Смилянским… Это является важной корпоративной победой трех организаций, наиболее опекаемых в Украине печатными СМИ — НСЖУ, Украинской ассоциацией медиа бизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей,

— написал Сергей Томиленко на своей страничке в Facebook.

Теперь «Укрпочта» и издатели должны определиться с практическими решениями и разъяснениями для украинцев о новых открывшихся для них возможностях.

Недавно «Одесская Жизнь» как раз сообщала, что издатели газет попросили добавить подписку на прессу к услугам, доступным за деньги е-поддержки.

Как видим, правительство отреагировало и сделало важный шаг как в деле поддержки как украиских издателей периодической прессы, так и обеспечения украинцев качественной, объективной, интересной и полезной информацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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