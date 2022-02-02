Средства «ковидной тысячи» можно будет потратить на газеты и журналы по подписке

Об этом, ссылаясь на постановление правительства, сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Соответствующее постановление начнет действовать с 7 февраля.

Важная новость для сотен украинских редакторов и тысяч журналистов и технических работников, работающих в редакциях газет и журналов,

— отметил руководитель НСЖУ.

По его словам, такое решение — это возможность привлечь новых читателей при государственном финансировании программы поощрения вакцинации.

Еще 19 ноября прошлого года мы впервые начали лоббировать разрешение тратить «1000» на подписку периодики совместно с генеральным директором «Укрпочты» Игорем Смилянским… Это является важной корпоративной победой трех организаций, наиболее опекаемых в Украине печатными СМИ — НСЖУ, Украинской ассоциацией медиа бизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей,

— написал Сергей Томиленко на своей страничке в Facebook.

Теперь «Укрпочта» и издатели должны определиться с практическими решениями и разъяснениями для украинцев о новых открывшихся для них возможностях.

Недавно «Одесская Жизнь» как раз сообщала, что издатели газет попросили добавить подписку на прессу к услугам, доступным за деньги е-поддержки.

Как видим, правительство отреагировало и сделало важный шаг как в деле поддержки как украиских издателей периодической прессы, так и обеспечения украинцев качественной, объективной, интересной и полезной информацией.

Цей матеріал також доступний українською