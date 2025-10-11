Ключевые моменты:

Иван Поддубный — шестикратный чемпион мира, начавший свой путь в Одессе.

Его впервые заметили именно в одесском порту, где он работал грузчиком.

Спортсмен отказывался от «договорняков» и всегда побеждал честно.

После смерти памятник ему установили не советские власти, а американцы.

Детство и становление силача

На вечернюю прогулку этот человек выходил с 2-пудовой «тросточкой». Вот его параметры в 32-летнем возрасте: рост 184 см, вес 118 кг, бицепс 46 см, грудь 134 см на выдохе, бедро 70 см, шея 50 см. Возьмите сантиметр, прикиньте. Впечатляет, не правда ли?

Итак, сегодня мы вспоминаем Ивана Максимовича Поддубного — всемирно известного спортсмена, 6-кратного чемпиона мира по борьбе, который родился 8 октября 1871 года на Полтавщине. Корнями он был из запорожских казаков. С 12-ти лет батрачил, в 1891-м уехал из дома на заработки, был грузчиком в феодосийском и севастопольском портах.

И в одесском. Иван уже тогда отличался большой физической силой и быстро стал известен среди портовиков — он мог поднимать и переносить грузы, которые обычно брали вдвоём или втроём.

Да, с Одессой оказались связаны многие ситуации в его жизни. Кстати, здесь она могла и завершиться: одесские чекисты перепутали Поддубного с местным погромщиком и бандитом Поддубовым и уже вознамерились применить к Ивану «высшую меру пролетарской защиты». То есть «шлёпнуть» его. Но, к счастью, разобрались.

В те же годы (начало 1920-х) был и непродолжительный период, когда Поддубный работал тренером по вольной борьбе и тяжелой атлетике в городе Ананьеве на Одесчине. Свидетельство тому — мемориальная доска на одном из тамошних зданий. Вскоре он вернулся в Одессу.

Спортивный путь Поддубного начался в Одессе

Именно в Одессе, по его же воспоминаниям, его заметили цирковые артисты-атлеты, выступавшие в городе. И предложили ему попробовать себя на арене. Попробовал. За две недели цирковых гастролей всех без исключения осмелившихся выйти с ним на поединок уложил на лопатки!

Так началась спортивная биография будущей легенды спорта: простой портовый грузчик Поддубный стал профессиональным борцом и цирковым атлетом. Впоследствии Иван не раз выступал на арене одесского цирка, непременно одерживал блестящие победы. Постепенно имя его загремело по всему миру.

Наш тяжеловес за 4 года (1905–1909) уложил на лопатки трёх чемпионов мира, нескольких чемпионов Европы, десятки чемпионов различных стран планеты.

Победы Ивана Поддубного на мирового уровня

В 1905-м, на 1-м чемпионате мира в Париже, украинец боролся с датчанином Педерсоном — самым на то время известным европейским тяжеловесом, человеком огромной силы, великолепно владевшим техникой борьбы. И Поддубный его «оприходовал»!

Он победил поистине казацкой смекалкой: к середине поединка показал свою «усталость». Оборонявшийся до этого Педерсон решил, что пора наступать и… утратил настороженность. Поддубный красивейшим броском уложил его на ковер!

Целых четверть века украинец Поддубный был мировым символом несгибаемой силы, наивысшего борцовского мастерства. Ну и конечно же — высочайшей порядочности в этом зрелищном виде спорта.

Принципиальность и честность Поддубного на арене

Максимальная зрелищность, а значит популярность борцовских чемпионатов «пахли» очень большими деньгами. И вблизи всегда терлись «деловары» и «гешефтмахеры». Частенько они предлагали Поддубному «договорняки», обещая большие «бабки», если он «ляжет».

В ответ он всегда посылал их «на хутор бабочек ловить». Хотя, к сожалению, не всегда так поступали судьи.

В своем первом зарубежном турнире Иван Поддубный без проблем уложил на лопатки первых двух соперников. А вот третий — француз Ле Буше — оказался сильно хитромудрым: он обмазал всего себя маслом и легко уворачивался от соперника. Судьи знали об этом, но дали ему победу по очкам: «за красивые и умелые уходы от острых приёмов» (!!!).

Но спустя совсем небольшое время, уже на следующем соревновании, украинец с ним полностью рассчиталcя: он поставил соперника в коленно-локтевую позу (в народе это называется «поставить раком») и так держал 20 минут, пока судьи под непрерывный смех зрителей не пожалели Ле Буше и признали победу Ивана.

Его слава, утвердившись в Европе, перелетела и за океан. Уже подойдя к своему 50-летию, он несомненными победами срывал гром аплодисментов в спортзалах американских мегаполисов — Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско…

Последние годы жизни Ивана Поддубного

В годы Второй мировой войны проживал на оккупированной немцами территории в Ейске Краснодарского края. Во время оккупации Иван Поддубный продолжал демонстративно носить свой орден Трудового Красного Знамени, полученный в 1939 году.

Немецкие власти его знали, уважали и не трогали. Даже разрешили работать в бильярдном зале при военном госпитале, что позволило пережить оккупацию. Поддубный ответил категорическим отказом на предложение поехать в Германию и готовить немецких спортсменов.

Но после деоккупации НКВДисты все же «копали» под него «за сотрудничество с гитлеровцами». Не преуспели, к счастью.

Смерть Поддубного, забвение и память о нем

В августе 1949 года в Ейске и завершился его земной путь. Умер он от инфаркта. Обнищавшему и одинокому старику власти не удосужились поставить хоть какой-то памятник. Лишь в 1955-м его соорудили за деньги американских налогоплательщиков, не забывших его блестящее турне по Америке.

В 1988 году местные «патриоты» изуродовали памятник словами «хохол — петлюровец». Оно и понятно, «грешен» был перед великороссами: когда в начале 1930-х организовали паспортизацию граждан СССР, записанный русским Иван Поддубный прямо в паспорте национальность исправил на «украинец» и букву «О» в фамилии изменил на «И».

Кстати, что-то не слышал, чтобы в Одессе где-то висела мемориальная доска в честь Ивана Пиддубного. Может, насчет морпорта подумаете, одесситы?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса