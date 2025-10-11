Ключевые моменты:

  • В Черниговской области враг атаковал ремонтную бригаду «Черниговоблэнерго» – двое погибших, четверо раненых;
  • За ночь сбиты или подавлены 54 из 78 ударных дронов Shahed, Гербера и других типов.
  • В России разбился вертолет Ка-52, экипаж погиб; по данным – это уже 65-я потеря такого типа;
  • Украинские дроны поразили НПЗ «Башнефть» в Башкортостане, зафиксирован крупный пожар;
  • За сутки на фронте – 234 боевых столкновения, потери оккупантов составили более 1060 человек.

Россияне атаковали ремонтную бригаду АО «Черниговоблэнерго» – двое погибших

Атака вражеских дронов произошла в районе села Жадово Семеновской громады на Черниговщине.

Один сотрудник погиб на месте. Четверых выживших энергетиков с ранениями разной степени тяжести доставили в Корюковскую районную больницу.

«Один из них в очень тяжелом состоянии, прямо сейчас врачи борются за его жизнь. К сожалению, есть и погибший. Это настоящий шок и большое горе для всей компании – впервые за все время полномасштабного вторжения наш работник гибнет прямо во время исполнения своих служебных обязанностей.

Россия – страна-террорист, подлый и коварный враг, который бьет уже не только по энергетическим объектам, но и людям, которые просто выполняют свои повседневные задачи по восстановлению. Не стоит недооценивать работу энергетиков – как видите, ради вашего комфорта они действительно каждый день рискуют своей жизнью!», – отметили в «Черниговоблэнерго».

Позже глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что тяжелораненый энергетик скончался в больнице.

«В больнице скончался тяжелораненый работник облэнерго. Число погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое…», – написал он.

Ночью в небе над Украиной сбили 54 из 78 вражеских БПЛА

По данным Воздушных сил, в ночь на 11 октября противник атаковал 78 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

На утро субботы подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили либо подавили 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях.

Кроме того, российские Z-каналы сообщают об аварии военного вертолета Ка-52. Отмечается, что все находившиеся на борту погибли.

Сообщается, что падение не связано с боевыми действиями.

Это уже 65-й по счету вертолет Ка-52, потерянный оккупантами с начала вторжения в Украину.

Напомним, в ночь на 10 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

Украинские дроны атаковали НПЗ в Башкортостане

В то же время дроны СБУ поразили НПЗ «Башнефть» в российском Башкортостане – СМИ

Предварительно, в районе установки для переработки сырой нефти началось возгорание. Над заводом поднялся столб черного дыма, а в сторону НПЗ направили пожарных, сообщает «УНИАН» со ссылкой на источник в спецслужбах.

НПЗ «Башнефть» расположен в Уфе, в 1400 км от границы с Украиной.

Сутки на фронте: враг атакует по всем направлениям, но несёт тяжёлые потери

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4171 обстрел, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4575 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Запорожья, Железнодорожное Запорожской области, а также по городу Днепр.

Вчера ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Потери россиян 11 октября 2025

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 219 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет и 72 единицы автомобильной техники оккупантов.

