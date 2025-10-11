Ключевые моменты:

В Черниговской области враг атаковал ремонтную бригаду «Черниговоблэнерго» – двое погибших, четверо раненых;

За ночь сбиты или подавлены 54 из 78 ударных дронов Shahed, Гербера и других типов.

В России разбился вертолет Ка-52, экипаж погиб; по данным – это уже 65-я потеря такого типа;

Украинские дроны поразили НПЗ «Башнефть» в Башкортостане, зафиксирован крупный пожар;

За сутки на фронте – 234 боевых столкновения, потери оккупантов составили более 1060 человек.

Россияне атаковали ремонтную бригаду АО «Черниговоблэнерго» – двое погибших

Атака вражеских дронов произошла в районе села Жадово Семеновской громады на Черниговщине.

Один сотрудник погиб на месте. Четверых выживших энергетиков с ранениями разной степени тяжести доставили в Корюковскую районную больницу.

«Один из них в очень тяжелом состоянии, прямо сейчас врачи борются за его жизнь. К сожалению, есть и погибший. Это настоящий шок и большое горе для всей компании – впервые за все время полномасштабного вторжения наш работник гибнет прямо во время исполнения своих служебных обязанностей.

Россия – страна-террорист, подлый и коварный враг, который бьет уже не только по энергетическим объектам, но и людям, которые просто выполняют свои повседневные задачи по восстановлению. Не стоит недооценивать работу энергетиков – как видите, ради вашего комфорта они действительно каждый день рискуют своей жизнью!», – отметили в «Черниговоблэнерго».

Позже глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что тяжелораненый энергетик скончался в больнице.

«В больнице скончался тяжелораненый работник облэнерго. Число погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое…», – написал он.

Ночью в небе над Украиной сбили 54 из 78 вражеских БПЛА

По данным Воздушных сил, в ночь на 11 октября противник атаковал 78 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

На утро субботы подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили либо подавили 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях.

Кроме того, российские Z-каналы сообщают об аварии военного вертолета Ка-52. Отмечается, что все находившиеся на борту погибли.

Сообщается, что падение не связано с боевыми действиями.

Это уже 65-й по счету вертолет Ка-52, потерянный оккупантами с начала вторжения в Украину.

Украинские дроны атаковали НПЗ в Башкортостане

В то же время дроны СБУ поразили НПЗ «Башнефть» в российском Башкортостане – СМИ

Предварительно, в районе установки для переработки сырой нефти началось возгорание. Над заводом поднялся столб черного дыма, а в сторону НПЗ направили пожарных, сообщает «УНИАН» со ссылкой на источник в спецслужбах.

НПЗ «Башнефть» расположен в Уфе, в 1400 км от границы с Украиной.

Сутки на фронте: враг атакует по всем направлениям, но несёт тяжёлые потери

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4171 обстрел, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4575 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Запорожья, Железнодорожное Запорожской области, а также по городу Днепр.

Вчера ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 219 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет и 72 единицы автомобильной техники оккупантов.