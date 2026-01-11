Ключевые моменты:

Одесса тонет из-за рельефа и балок, по которым вода мчится прямо в низины

В 1887 году ливень разрушил более сотни домов и унес жизни

Потоп 1908 года стал одной из самых смертоносных стихий в истории города

Причины этих трагедий актуальны для Одессы и сегодня

Город, который стекает вниз вместе с дождевой водой

Одесса — это большая горка.

Вода во время ливней не просто падает с неба — она разгоняется, летит по балкам и смывает все на своем пути. Именно поэтому здесь достаточно нескольких часов сильного дождя, чтобы город начал тонуть. Потому и говорят, что Одесса имеет репутацию города, который «тонет от ведра дождя».

Так было более ста лет назад. И так происходит сейчас.

1887 год: когда Одесса едва не исчезла под водой

В сентябре 1887 года дождь начался внезапно и быстро превратился в катастрофу. За несколько часов в городе выпало около 80 мм осадков — почти месячная норма.

Улицы стали бурными потоками. Вода вырывала брусчатку, несла мебель, экипажи и людей. На Пересыпи и Молдаванке уровень воды доходил до первых этажей, а в отдельных низинах — превышал два метра.

Люди выходили из домов и видели, как мимо них проплывали столы, шкафы и даже животные. Более ста домов были повреждены, сотни одесситов остались без крыши над головой. Были и погибшие.

1908 год: ливень, после которого город было не узнать



Прошло чуть больше двадцати лет — и Одесса получила еще более страшный удар.

Летом 1908 года на город обрушился ливень, который современники называли невиданным: выпало более метра осадков.

Особенно пострадали районы Балковской и Глухого моста. Низины за считанные минуты превратились в глубокие озера. Вода сносила мосты, разрушала трамвайные пути, затапливала школы, жилые дома и производства.

Людей и животных спасали на лодках. В некоторых местах пришлось организовывать временные переправы прямо посреди города. Погибли люди. Погибли десятки лошадей. Одесса еще долго приходила в себя после последствий этой стихии.

Но это еще не вся история

Был и третий смертельный потоп — уже в наше время.

И есть одно известное фото, которым после каждого ливня пугают туристов и горожан и которое десятилетиями считали доказательством катастрофы.

На самом деле это — фейк.

О современной зливе, ставшей символом новой одесской трагедии, и о том, кто и зачем создал легендарное фейковое фото, смотрите в полном видео на YouTube-канале «Одесской жизни».

