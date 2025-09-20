Ключевые моменты:

Александр Смакула — украинец с мировым именем, изобретатель метода просветления оптики, работавший в Одессе, а затем — в Германии и США.

Его открытие – просветление линз – стало прорывом в физике, повысило качество оптических приборов и применяется до сих пор в современных тепловизорах.

Смакула создавал технологии, которые использовались, в том числе, в военных целях, в частности, в пользу нацистской Германии — говорится в финальной части публикации.

Автор статьи предлагает читателям решить, заслуживает ли Смакула мемориальную доску в Одессе — несмотря на сложное наследие.

Украинский учёный, изменивший мир: кто такой Александр Смакула

Очень и очень многим из нас знакомо имя Игоря Сикорского. Он родился в 1889 году в Киеве, и давно всемирно известен как американский авиаконструктор украинского происхождения, учёный, изобретатель, отец вертолетостроения.

Но очень и очень многим из нас совершенно не известно имя украинского ученого Александра Смакулы. О нем, к сожалению, нередко пишут как о «малоизвестном украинце». А ведь оба они вошли в Историю мировой науки и техники, вошли заслуженно и навсегда. Наш рассказ сегодня — о Смакуле. Чтобы перестал быть малоизвестным.

Александр Теодорович Смакула (родился в 1900 году в простой семье в селе Доброводы недалеко от Збаража, ныне Тернопольская область) — американский физик украинского происхождения, известный прежде всего как изобретатель современной технологии просветления оптики, основатель квантовой органической химии. Он — один из выдающихся украинских ученых ХХ века, автор более 100 научных трудов, почетный член Общества украинских инженеров в США (1964 год).

Смакула учился после окончания начальной школы в Тернопольской гимназии. Учебу прервала Первая мировая, и окончить гимназию (с отличием) он смог только через 8 лет. Преподаватель математики в талантливом парне учуял божью искру и посоветовал продолжить учебу за рубежом.

Будущий ученый поступил в Германии в Геттингенский университет. Чтобы платить за учебу, жилье и питание, вынужден был подрабатывать в соляных шахтах. В 1927 году Смакула получил научную степень доктора и стал работать ассистентом в Физическом институте.

Александр Смакула в Одессе

Молодой ученый имел хорошие научные перспективы в Германии, но все-таки стремился вернуться на родину. В 1928 году по приглашению бывшего учителя и земляка профессора Музычки приехал в Одессу работать в университете.

Какое-то время он здесь преподавал, но период был трудный — и в Украине вообще, и для Смакулы — в частности. А его научный руководитель отозвал его в Германию.

В 1930 году молодой ученый начал работать в Гейдельберге в Институте медицинских исследований руководителем оптической лаборатории, а с 1934 года — руководителем исследовательской лаборатории Карла Цейса в Йене.

Читайте также: Оскароносный украинец, о котором мы не знали

Прорыв в оптике: как изобретение Смакулы дало миру «просветлённые» линзы

Это была знаменитая компания по изготовлению оптики. В 1935 году Смакула патентует открытие — способ улучшения оптических приборов, получивший название «физическое просветление оптики».

Суть его в том, что на поверхность стеклянной линзы напыляют в вакууме специальный слой определённого материала, что увеличивает контрастность изображения. До этого ученые, занимавшиеся этой темой, старались улучшить качество линз шлифованием, но этому пришел предел.

А Смакула, наоборот, утолщил линзу покрытием — и добился максимального результата! Фирма Карла Цейса из знаменитой сразу стала всемирно известной, продажа её просветленной продукции — биноклей, прицелов, подзорных труб, телескопов, микроскопов — многократно выросла во множестве стран.

Чуть отвлекусь: начиная с 1970-х годов в большинстве советских семей был хоть какой-никакой фотоаппарат. Объективы в них отсвечивали чем-то фиолетовым, в паспортах стояло «просветленная лантановая оптика».

Так вот, лантан — это тот элемент таблицы Менделеева, которым, по методу украинца Смакулы, заметно улучшали качество оптики. И качество тех советских фотообъективов до сих пор высоко ценится.

Сейчас все барахолки у нас завалены т.н. «тушками» советских фотоаппаратов. Тушка — потому что без объектива, она копейки стОит. А объективы просветленные покупают отдельно, в Европе они хороших денег стОят. Так, объективы «Гелиос» у нас — это 1,5-2 тыс. грн, в зависимости от типа, «Мир» — от 2 до 4 тысяч.

Следует понимать, что линзы — основной элемент различных приборов — фотоаппаратов, кинокамер, микроскопов, телескопов, перископов, стереотруб, биноклей, различных оптических устройств огнестрельного оружия и т. п.

Так что открытие Смакулы стало большим достижением, которым и сейчас пользуется ВСЁ человечество, как на Земле, так и в космосе для фотографирования Земли и других планет.

От Одессы до США: путь учёного через войну и научные открытия

В конце Второй мировой войны американская оккупационная администрация вывезла из Германии Смакулу вместе с другими выдающимися физиками и инженерами в США. Да уж, Америка (мы и сейчас это видим) своего не упустит.

Тогда американцы, правда, как и СССР, начали «охоту» за немецкими «мозгами», особенно в области ракетной техники, ядерной физики, ну и оптики. Американская разведка «замутила» операцию «Paperclip» («Скрепка для бумаг»). Тем, кого они хотели вывезти к себе и пригрузить работой, они подчищали биографии, прикрепляя к ним «скрепкой» новые позитивные характеристики и «убирая» работу на гитлеровский режим. Часть специалистов Zeiss «оторвал» себе СССР. Смакуле повезло: его успели присвоить США.

Кстати, 20 лет назад, в составе делегации херсонских журналистов автор этих строк побывал в городе Хантсвилл (Алабама, США). Совсем недавно Трамп переименовал его в Рокет-сити (ракетный город). Ведь именно туда попал тоже после войны вывезенный из Германии «отец ракетостроения» Вернер фон Браун. Именно он и создал основу ракетного величия США.

Вот и украинец Смакула начал работать в военной лаборатории (штат Виргиния) на нужды военно-промышленного комплекса, исследуя материалы инфракрасной техники. В 1951 году его пригласили на должность профессора Массачусетского технологического института, в котором, вскоре, он основал и возглавил лабораторию физики кристаллов.

Просветление оптики — далеко не единственное «ноу-хау» украинца Смакулы. В его копилке — и другие, не менее весомые открытия. Они решают проблемы:

очистки кремния при изготовлении полупроводников;

создания уникальных всепогодных масел работающих при аномально низких и высоких температурах;

выращивания искусственных алмазов и т.д. и т.п.

Многие его находки увековечили его имя: «Инверсия Смакулы», «Формула Смакулы». В актуальных сейчас в борьбе с московитами тепловизорах используются открытые этим ученым монокристаллы талия.

И еще множество «заумных» для нас — рядовых обывателей — тем:

программируемые тонкопленочные технологии;

сверхчистые («космические») кристаллы;

однокристальные микропроцессоры;

радиационная физика твердотельных материалов.

Все это наработки физика-профессора Александра Смакулы.

В 1972 году он принял участие в Международной конференции по кристаллографии в Армении, после которой ему милостиво разрешили навестить родных в Украине. Это было первое и последнее после Второй мировой посещение им Украины, родного села Доброводы, Тернополя и Киева.

А родину он не забывал никогда, активно участвовал в работе украинской диаспоры в США. В его доме была специальная комната, где хранились различные предметы, имеющие отношение к Украине: вышиванки, рушники, книги, картины, сувениры. Александр Смакула умер в 1983 году в городе Оберн ( Массачусетс).

Заслуживает ли Смакула мемориальной доски в Одессе?

А теперь, уважаемые читатели, к вам вопрос, как говорится, на засыпку. Смакула, безусловно, ученый мирового уровня. Преподавал в Одесском университете, стены которого украшены многими мемориальными досками в честь трудившихся там известных ученых. Можно было бы инициировать установку там мраморной доски и в честь Александра Смакулы.

Но есть одно «но»… С 1934-го по 1944-й годы он активно трудился на военно-промышленный комплекс гитлеровской Германии. Запатентовал, как мы уже сказали, просветляющее покрытие для оптики», которое немцами во время Второй мировой использовалось на все 100: их танковые и артиллерийские прицелы, в том числе ночные, имели улучшенное качество изображения и яркость.

Значит, точность стрельбы немецкой техники была выше. Армейские бинокли Zeiss с просветлённой оптикой давали светлое и чёткое изображение даже в сумерках; дальномеры для артиллерии и флота работали эффективнее.

Далее, приборы ночного видения (ночные прицелы). В 1943–1945 гг. в Германии начали применять первые инфракрасные прицелы: линзы с покрытием Смакулы давали больше света датчикам и усиливали эффект.

Как тут забыть о прицелах для снайперских винтовок? А о перископах подводных лодок? Zeiss производил бомбардировочные прицелы, авиационные прицелы и фотокамеры для разведки. Система просветления улучшала качество снимков и точность прицеливания.

По имеющимся данным, на стороне СССР во Второй мировой воевали до 5 миллионов этнических украинцев. А теперь вопрос: сколько их погибло «благодаря» несомненному таланту Александра Смакулы?

Сколько их попало в просветленные прицелы немецких снайперов? Сколько погибло во время артобстрелов, бомбёжек и торпедных атак, эффективность которых была бы ниже без изобретения украинца Смакулы? Ответа на этот вопрос нет и никогда не будет.

А к вам, уважаемые читатели, всего лишь просьба: любым удобным для вас способом поделиться с редакцией своим мнением насчет мемориальной доски в честь Смакулы на здании Одесского университета. «Ту би ор нот ту би», как писал Шекспир. Согласитесь, это интересно.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса