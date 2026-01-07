Ришельевский лицей был не просто элитным учебным заведением — он стал интеллектуальным фундаментом Одессы. Здесь формировалась новая образованная элита юга, сочетались европейские образовательные подходы и имперская дисциплина, а строгие правила соседствовали с привилегиями, недоступными большинству.

Этот лицей воспитал будущих государственных деятелей, ученых и меценатов, стал прообразом университета и определил образовательный вектор города на десятилетия вперед. Его история — это одновременно история Одессы как амбициозного проекта XIX века.

Рассказываем, как работал Ришельевский лицей, кого здесь обучали, за что наказывали розгами и почему именно он стал основой будущего университета.

Элитное учебное заведение для юга империи

Идея создания в Одессе престижного учебного заведения принадлежала герцогу де Ришелье еще в те времена, когда он занимал должность городского головы. Однако император Александр I не спешил с решением. Указ об открытии лицея был подписан лишь позже — уже при новом градоначальнике Ланжероне, когда сам Ришелье стал премьер-министром Франции.

Учебное заведение назвали Ришельевским — в честь его инициатора и «крестного отца». Официальное открытие состоялось в 1817 году, а полноценные занятия начались 19 января 1818-го после масштабной перестройки здания.

Лицей содержали на «хлебные» деньги

Содержание такого заведения требовало значительных средств. Ришелье пожертвовал 13 тысяч франков и собственную библиотеку. Значительный вклад сделал и банкир Николай Штиглиц.

Однако главным источником финансирования стал специальный налог: с каждой четверти зерна, экспортируемой за границу, купцы платили 2,5 копейки серебром. При больших объемах торговли эти поступления обеспечивали лицею стабильное финансирование.

Кто мог учиться в Ришельевском лицее

Лицей был заведением закрытого типа. Здесь учились не только дети дворян, но и так называемые «посторонние воспитанники» — ученики из малоимущих семей, которые не платили за обучение.

При этом социальные группы были четко разделены:

дети дворян жили в лицее, имели отдельные комнаты и полное содержание;

бесплатные ученики посещали только занятия и не контактировали с «внутренними» классами.

Учебные программы при этом были одинаковыми для всех.

Абат-директор и жесткая дисциплина

Первым директором лицея стал французский педагог аббат Шарль Николь, эмигрировавший после Французской революции. Он имел репутацию мягкого и сдержанного человека и никогда не повышал голос на учеников.

Однако дисциплина в лицее была строгой. Младших учеников наказывали розгами — несмотря на то, что телесные наказания официально не были предусмотрены уставом. После наказания ребенку давали варенье, а преподаватель читал назидательную лекцию.

За систематические прогулы учеников сначала наказывали выговором, затем — карцером, а при повторных нарушениях могли оставить на второй год или исключить.

Как учили и поощряли лицеистов

В лицее действовало пять отделений по 24 ученика. Обучение начиналось с грамматики, истории, географии и арифметики, затем следовали гуманитарные науки, а позже — логика, механика, метафизика, фортификация и право.

Поощрения были скромными, но статусными:

лучшие ученики сидели за первыми партами;

еженедельно получали знаки отличия;

избранных приглашали на воскресные обеды к губернатору.

Привилегии выпускников и путь к университету

Выпускники лицея получали серьезные преимущества. Дворяне после окончания могли сразу становиться офицерами или получать гражданский чин без дополнительных экзаменов. Даже «посторонние воспитанники» приравнивались в правах к университетским студентам.

В 1837 году лицейские классы реформировали по университетскому образцу, а студентам разрешили носить мундиры, шпаги и треугольные шляпы. Фактически Ришельевский лицей стал полноценным высшим учебным заведением.

Как Одесса отстояла свой университет

Когда встал вопрос о создании университета на юге Украины, власти рассматривали Николаев. Однако одесский градоначальник Александр Строганов убедил императора, что именно Одесса является лучшим местом для такого заведения.

В 1865 году на базе Ришельевского лицея был создан Новороссийский университет — прямой наследник лицейской образовательной традиции.

