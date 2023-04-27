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Как шестикратный чемпион мира учил борьбе в Ананьеве и какие успехи у борцов сейчас

Как шестикратный чемпион мира учил борьбе в Ананьеве и какие успехи у борцов сейчас

В городе Ананьев уже много лет действует спортивная секция самбо. Здесь юношество овладевает искусством борьбы под руководством опытного тренера Вячеслава Бойченко. И из любых спортивных баталий ананьевские самбисты всегда возвращаются с наградами.

Памятного 2018 года воспитанники Вячеслава Бойченко покорили Берлин, завоевав первые призовые места. На недавнем турнире, приуроченном ко Дню освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков, в котором приняли участие более 150 украинских спортсменов от 9 до 14 лет, юниоры из Ананьева добыли в борьбе золото в трех весовых категориях.

ананьевские самбисты

Уместно сказать, что первая секция по вольной борьбе появилась в городе более ста лет назад, благодаря украинскому богатырю Ивану Поддубному.

Как-то летом бурного 1920 года на ананьевский базар пришел коренастый, явно неместный мужчина с большими, пышными усами. Ходя рядами с конской сбруей, он искал колесо для телеги. Один из местных стельмахов (так называли производителей телег, колес и прочего), считавшийся лучшим в городке мастером, начал нахваливать свой товар: «Берите у меня, господин. Лучших колес по всему базару не найдете! Самые крепкие у меня, Вам кто-нибудь это скажет!». Пышноусый взял в руки одно из колес, крякнув, крепко сжал его руками, от чего оно жалобно заскрипело и… хрустнуло пополам! «Что же вы делаете?!» — заорал изо всех сил на стельмах. «Так Вы же сами говорили, что крепче и лучше колеса мне здесь не найти. Вот я и проверяю», — ответил покупатель с легкой улыбкой.

— Эту историю я услышал, когда уже было собрано достаточно свидетельств о пребывании в Ананьеве всемирно известного чемпиона по борьбе Ивана Максимовича Поддубного, — поделился директор художественно-исторического музея имени Евгения Столицы Александр Шхалахов. — Летом 1920 года на работу в городке Ананьев получил комиссарский мандат один из основателей самбо Иван Лукьянович Солоневич. С собой пригласил Ивана Поддубного, который нуждался в Одессе. Его жена сбежала с любовником, прихватив с собой два пуда золотых наград…

Чтобы заработать на продовольствие и проживание, атлеты организовали «бродячий цирк», с которым гастролировали окрестными городками и селами, устраивая для крестьян силовые выступления, борцовские и боксерские поединки. В Ананьеве открыли спортивную секцию, где преподавали борьбу и тяжелую атлетику…

Во многих городах Украины есть улицы, названные в честь Ивана Поддубного. В его родном селе Красеневка Черкасской области установлен памятник и проводится традиционный праздник богатырской силы. В Ананьеве есть переулок Поддубного, а весной 2020 года установлена первая в Украине мемориальная доска украинскому богатырю.

На мраморной табличке высечено: «На этом месте находился дом спортклуба, в котором в 1920 году работал тренером по вольной борьбе шестикратный чемпион мира Иван Максимович Пиддубный».

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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