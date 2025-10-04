Ключевые моменты

Михаил Кравчук преподавал будущим конструкторам Архипу Люльке и Сергею Королёву, которые позже создали реактивную и космическую технику.

Кравчук также является автором почти 200 научных трудов, организатор первой математической олимпиады в Украине и сооснователь Института математики.

В 1938 году его обвинили в «шпионаже» и отправили на Колыму, где он погиб в 1942-м.

Расчёты Кравчука применяются в современных компьютерных технологиях, искусственном интеллекте и обработке изображений — даже спустя 80 лет после его смерти.

Кравчук? — задумаются многие, а, если честно, почти все. Ну был такой наш первый президент, который тачками- «кравчучками» запомнился. Ну Эль Кравчук, певец такой украинский, который на самом деле вовсе никакой не Кравчук, а Андрей Остапенко. Академик Михаил Кравчук? Нет, не доводилось слышать. А по каким он делам?

Что ж, уважаемые, давайте-ка заполним эту прореху в ваших (да, чего греха таить, и в моих) знаниях информацией о всемирно известном (да-да, это без преувеличения!) математике, академике, «создавшем» звёзд — создателей ракетно-космической техники.

Появился на свет он в 1892 году, 27 сентября, на Волыни. С золотой медалью окончил школу в Луцке, далее — физмат Киевского университета. Великолепно отучившись, занялся там же преподавательской работой. Но перед этим какое-то время руководил сельской школой в Саварке (Киевская область).

И там одним из его учеников был Архип Люлька — в будущем знаменитый конструктор авиадвигателей. Развивать математический талант этого хлопца начал именно Кравчук. А еще, так уж вышло, на жизненном пути Кравчука в Киеве оказался некий молодой одессит. Звали его… Сергей Королев. Многие знающие люди, которые «в теме», уверены, что неизвестно, стал ли бы Королев конструктором космических кораблей, если бы не участие и научная школа Михаила Кравчука.

А Кравчук тем временем все растет и растет как математик мирового уровня. В 1924 году он великолепно защитил докторскую диссертацию. Это было СОБЫТИЕМ, это стало прецедентом, т.к. это была первая защита в Украинской ССР.

Уточним, что неправильным будет восприятие математики, как сухой теории, не имеющей отношения к жизненным процессам. Вот доказательство: американец болгарского происхождения Джон Атанасов при создании первого в мире компьютера пользовался научными достижениями Кравчука.

Украинский ученый был автором без малого двухсот научных работ в различных разделах математики. Михаил Кравчук стал одним из основателей Института математики, в 1935 году организовал первую в Украине математическую Олимпиаду школьников, часто выступал с лекциями в школах и вузах, публиковался в газетах. По тем временам все это было аномально: ну как же так, такой талантище — и до сих пор на свободе?!

И кто-то из «шестерок» от математики в 1936 году «настучал» на него» куда следует». В течение всего следующего года его пачкали в газетах: националист, ну и понятное дело — шпион, дает позитивные характеристики своим ученикам, которых уже «приняли» «органы». А ведь «органы» не ошибаются!

В феврале 1938-го Кравчука арестовали. Так называемый «суд» состоялся в сентябре, ученому дали 20 лет тюрьмы да плюс 5 лет ссылки — чтобы мало не показалось. Из Лукьяновской тюрьмы он попал на Колыму, на золотые прииски. Суточная норма выработки там была в 30 (!) раз большей, чем у каторжан при «проклятом самодержавии».

В марте 1942 года Михаил Кравчук умер. В архивах «компетентных органов» хранится протокол: «Зэк Кравчук М.Ф., личное дело № 238943, зарыт на глубине 1,5 метра головой на запад от командировки 1250 метров на север».

Но нет, память о нем осталась и в других вещах. К примеру, в 2003 году ученые из Университета столицы Малайзии — Куала-Лампура предложили новый способ обработки видеоизображения — на основе расчетов Кравчука.

В 2006-м на Международном симпозиуме по передаче информации греческие ученые добрыми словами помянули украинца Михаила Кравчука за свои успехи в этой отрасли. В 2009 году в Атланте (США) международная группа ученых сообщила о достижениях в анализе данных для распознавания характера опухолей, и честно заявили: успеха бы не было без расчетов Кравчука.

В том же году китайские ученые на Международном симпозиуме гордо рассказали о своих достижениях в теории нейронных сетей — благодаря расчетам Кравчука. В том же году ученые из Марокко, базируясь на работе Кравчука, опубликованной за 80 лет до этого, в 1929 (!) году, добились успеха в нейронном распознавании арабских рукописных слов.

Так что, как видите, уважаемые читатели, не везде забыт этот великий украинский ученый. Но сейчас, после нашей публикации, еще несколько десятков тысяч наших сограждан откроют для себя это имя. Чтобы помнить, знать и верить: «Мы — умы!».

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса