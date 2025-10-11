Ключевые моменты

Кафе «Золотая Подкова» на Спиридоновской работает уже 28 лет — это одно из старейших гастрономических подвалов Одессы.

Фирменные блюда — чебуреки и купаты, рецепт которых не менялся десятилетиями.

Атмосфера «Подковы» — это сочетание ностальгии, домашнего уюта и невысоких цен.

Среди новинок меню — чили чиз начос и разливное пиво украинского производства.

Я уже рассказывала о заведениях в Одессе, где готовят вкусные чебуреки. Например, аутентичные крымскотатарские подают в ресторане «Хаджибей», а в парке Марка Твена можно найти чебуреки необычных вкусов и цветов — например, черные или красные. Но сегодня мы отправимся на улицу Спиридоновскую, где прямо на углу с улицей Асташкина можно увидеть подвал с подковой над входом.

История длиной почти три десятилетия

Обычно в «Подкову» заходят просто так — чтобы попробовать простые, но вкусные блюда. Кроме местных жителей, сюда приходят после прогулки по Староконке или после посещения знаменитой бани «на Асташкина».

В июле этого года кафе исполнилось двадцать восемь лет! И фишка в том, что все эти годы главными блюдами здесь были чебуреки и купаты. Я решила проверить, остался ли их вкус таким же, как двадцать лет назад — именно тогда я впервые их попробовала. Когда жила недалеко, часто заходила туда с друзьями или одна, сейчас, увы, это удовольствие стало недоступным.

Летом на площадке под старыми каштанами кипит жизнь, но осенью столики грустно мокнут под дождем, и на них можно увидеть лишь желтые листья и каштаны, увы, несъедобные. В самом подвале днем тоже пусто, хотя вечером, возможно, свободных мест уже не будет. Впрочем, может, это и к лучшему — не придется долго ждать заказ.

А что в меню?

Меню здесь небольшое, и постоянные посетители знают его наизусть — так же, как и в другом культовом кафе «На семи ветрах» на Соборке.

Здесь есть четыре вида чебуреков: со свининой, бараниной, сулугуни и ассорти. Недавно, вероятно под влиянием молодежной аудитории, появилось острое мексиканское блюдо с чипсами под пиво — чили чиз начос. Каждый день здесь варят суп. Какой именно — нужно спрашивать у официанта. В день моего визита предлагали борщ. И, конечно, здесь всегда есть вяленая и сушеная рыба, а если повезет — можно заказать жареного карася (видела это в TikTok). А вот сладостей вы здесь не найдете. Так что если приглашаете даму — захватите шоколадку с собой.

Фирменные чебуреки — 100 грн

Суп дня (в тот день был борщ) — 70 грн

Фирменные купаты — 90 грн

Шашлык из свинины — 70 грн (100 г)

Ребрышки из свинины — 70 грн (100 г)

Куриные крылышки BBQ — 60 грн (100 г)

Картошка по-домашнему — 80 грн (200 г)

Овощной салат — 80 грн

Луковые кольца — 90 грн (10 шт)

Креветки жареные или вареные — 250 грн

Наггетсы — 100 грн

Пиво разливное — 65–70 грн (0.5)

А что на вкус: от божественного чебурека до «колбасного» разочарования

Чтобы обновить вкус любимых блюд, я решила заказать чебурек с бараниной, фирменные купаты, соленую скумбрию (120 грн) и темное пиво (65 грн). Официант огорчил новостью — купатов нет. Это был настоящий «облом», ведь их готовят по фирменному рецепту мамы владельца бара.

Таких колбасок со специями, вкус которых память хранит десятилетиями, вы больше нигде не найдете. Взамен предложили «почти такую же» жареную колбаску по-домашнему (120 грн) — я решила рискнуть.

Пиво и скумбрию принесли быстро. Порция — половина филе, нарезанного кусочками с маринованным луком. Темное пиво «Диканьские вечера» (Полтава) я впервые увидела на разлив — обычно либо дорогой крафт, либо посредственное пиво от крупных концернов. Это пиво оказалось свежим, плотным и вкусным.

Минут через десять принесли чебурек с бараниной. Если бы проводились конкурсы красоты среди чебуреков, этот точно занял бы первое место! Золотистый, ароматный, огромный — не помещается на тарелке.

На вкус он оказался не менее прекрасным — много начинки и главное, бульон, который придаёт невероятную сочность, но при этом тесто остаётся хрустящим! Таким чебуреком можно наесться, особенно если запивать его пивом.

Но я ждала продолжения. Колбаску принесли последней. Она была довольно тонкой и чем-то напоминала смайлик. Этот смайлик улыбался с лаваша, украшенного томатным соусом, зеленью и специями сверху.

На вкус колбаска оказалась хуже, чем обещал её вид — суховатая, с необычными нотками. Возможно, мне просто не повезло, но повторять этот эксперимент я не стану. Впрочем, если у вас был другой опыт — напишите в комментариях.

Колбаска, напоминавшая смайлик, разочаровала: оказалась сухой и с необычными вкусами

Мои знакомые, заказавшие люля-кебаб, были гораздо довольнее — по их словам, блюдо было отличным, хотя стоило столько же, сколько и колбаска.

Общий вывод

За три года, что я не была в «Подкове», здесь почти ничего не изменилось, кроме новой закуски — чиз начос. Для меня это добрый знак: поход в этот подвал — как встреча со старым другом, которого давно не видел. Да, может, тебе не всё в нём нравится, но ты всё равно его любишь и обязательно вернёшься снова.

