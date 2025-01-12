Венгрия, Гитлер и евреи

13 января 1945 года, т.е. ровно 80 лет назад, Красная Армия взяла столицу Венгрии — Будапешт. Но наш рассказ сегодня не об этом, а о событии, которое там произошло через 4 дня — 17 января. Отметим только, что советские медали той поры «за города» других стран были двух типов: за освобождение, в случае столиц стран-«побратимов» (Прага, Варшава) и за взятие, в случае нацистских государств (Будапешт, Берлин).

Да, Венгрия, о совсем не братском отношении которой мы и сегодня так много рассуждаем, тогда была откровенно нацистской и расистской. Ну и, разумеется, отношение к евреям там было чисто гитлеровское.

Из приблизительно 800 000 евреев, живших на территории Венгрии к 1941 году, только около 200 000 пережили Холокост. Т.е. за годы Второй мировой в Венгрии было уничтожено по разным источникам от 500 тысяч до 600 тысяч евреев.

Дипломат — спаситель

Так вот, убитых там было бы, как минимум, на ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ больше, если бы не Человек по имени Рауль Валленберг, которого 17 января 1945 года в Будапеште арестовали сотрудники советской контрразведки СМЕРШ.

Родился он в 1912 году недалеко от Стокгольма. Отец — офицер военно-морского флота Швеции. Мать — дочь профессора медицины. В годы Второй мировой, не будучи карьерным дипломатом, работал в дипломатической миссии Швеции в Будапеште. И, пользуясь статусом дипломата, а также обширными связями, спасал евреев от концлагерей, выдавая им шведские паспорта.

По мнению исследователей этой темы, Валленберг спас от 20 до 30 тысяч жизней. Также есть мнение, что Валленбергу удалось путём угроз наказанием за военные преступления убедить некоторых немецких генералов не выполнять приказы Гитлера по вывозу евреев в лагеря смерти.

Таким образом он предотвратил уничтожение будапештского гетто в последние дни перед наступлением Красной Армии. Если данная версия верна, то Валленбергу удалось спасти не менее 100 тысяч венгерских евреев.

В одном только будапештском гетто на момент прихода советских войск находилось 97 тысяч евреев. Когда в Будапешт вошли советские войска, Рауль направился на встречу с их командованием и … исчез.

Похищение Валленберга

8 марта 1945 года будапештское «Радио Кошут», находившееся под советским контролем, сообщило, что Рауль Валленберг погиб во время уличных боёв в Будапеште. Потом стало известно, что он задержан советской спецслужбой.

Коллеги сначала не очень беспокоились. Когда в 1945-м шведской миссии пришло время уезжать в Стокгольм, маршалу Родиону Малиновскому (он провожал их) задали вопрос: так где-же Валленберг!? В ответ прозвучало: он, мол, у нас, а вы езжайте, он в Стокгольме будет быстрее вас.

В том же году мать Валленберга обратилась с запросом о судьбе сына. Ответила ей посол СССР в Швеции Александра Коллонтай: не суетитесь, это только навредит вашему сыну. Он в надежных руках в СССР.

Уже летом 1946-го Посол Швеции в СССР перед завершением своей каденции имел встречу со Сталиным и задал вопрос насчет Валленберга. Тот, типа, без понятия, и фамилии такой не слышал, но выясню.

Более, чем через год уже следующий Посол Швеции из МИД СССР получил отписку: «Валленберга в СССР нет и нам о нем ничего не известно». И следующие 10 (!) лет кремль придерживался этой версии. И лишь в начале 1957 года москва впервые признала, что Валленберг был её пленником, и летом 1947 года умер в Лубянской тюрьме. Следственно-архивное и тюремное дела Валленберга были уничтожены.

“Мрачная страница истории”

Шведы наконец-то «сняли лапшу с ушей» и принялись требовать возвращения своего гражданина. Но, как гласит мрачная истина, «поздно аллохол пить, если печень оторвалась»… Летом 1986 года на правозащитной конференции в Париже представитель СССР назвал дело Валленберга «мрачной страницей советской истории» и признал, что шведа убили.

Вот слова историка Льва Безыменского, автора книги-исследования «Будапештский мессия: Рауль Валленберг»: «Яковлев (член ближайшего политического окружения Михаила Горбачёва, один из главных идеологов Перестройки — В.Б.) передал мне свой разговор с Крючковым (председатель КГБ СССР в1988—1991 гг. — В.Б.) в 1989 году. Тот без всяких сомнений сказал: „Расстреляли мы его, очень много знал“. Я решил сам поговорить с Крючковым. Он все подтвердил и ещё добавил: „Замечательный был человек… роковая ошибка с нашей стороны“».

Чем же провинился этот несчастный швед? Чтобы спасать евреев, он контактировал с нацистской спецслужбой, на которую его вывели спецслужбы США. За всем этим с интересом наблюдали советские ГБшники. Валленберга схватили и начали его вербовать: кремлю нужен был весомый агент влияния «за речкой» (так на сленге ГБшники называли Атлантический океан). Валлленберг сотрудничать категорически отказался…

Так погиб Рауль Валленберг, который боролся с одной тиранией — гитлеровской, а стал жертвой другой — сталинской.

Праведник народов мира

За заслуги перед человечеством Валленбергу поставлены памятники во многих городах мира, в частности в Стокгольме, Будапеште, Нью-Йорке, Лондоне, Тель-Авиве, Братиславе, Сантьяго и, (ну ещё бы!), в москве.

В 1963 году израильский Институт Катастрофы и героизма Яд ва-Шем присвоил Валленбергу звание Праведника народов мира. В 1981 году американский конгрессмен Том Лантос, один из спасённых Валленбергом в Венгрии, стал инициатором присвоения Валленбергу звания почётного гражданина США. Он также является почётным гражданином Канады, Венгрии и Израиля. Имя Рауля Валленберга носят улицы во многих городах Израиля, в Берлине, Вашингтоне, Батуми, Мукачеве, Будапеште, Торонто, Праге и т.д. и т.п. Так может и Одессе подумать о таком варианте? А то тут иногда такие переименования топонимов случаются, что аж дули на ногах закручиваются…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса