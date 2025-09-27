Находку украинской пекторали сравнивают с открытием гробницы Тутанхамона

Среди археологических открытий ХХ века знатоки поставили её на один уровень с гробницей египетского фараона Тутанхамона, которая была обнаружена в 1922 году в Долине Царей британским археологом Говардом Картером.

Оба эти открытия стали сенсацией. Что же раскопал наш соотечественник? Золотую скифскую пектораль 4-го века до нашей эры, нагрудное царское украшение! Слово «пектораль» происходит от латинского «pectoralis» — «грудной», от «pectus» — «грудь».

Родился Мозолевский в Николаевке Веселиновского района Николаевской области в 1936 году в раскулаченной крестьянской семье. После окончания семилетки в 15 лет попал в ОДЕССКУЮ спецшколу Военно-воздушных сил. Когда её расформировали, поступил в военно-морское авиационное училище, где учился вместе с будущими космонавтами СССР Шониным и Добровольским.

Училище не окончил из-за досрочной демобилизации (в 1956 г. сокращали армию). Переехал в Киев, где почти 10 лет работал кочегаром. Одновременно с 1958 по 1964 год заочно учился на историко-философском факультете Киевского университета. Получив диплом, работал редактором в издательстве «Наукова думка» и, внештатно, в Институте археологии УССР.

Свой первый сезон в качестве археолога — «копателя» он отработал на раскопках Страшной Могилы вблизи города Орджоникидзе (ныне Покров) на Днепропетровщине. Были там раскопки и нескольких других курганов, были ценные находки памяток скифской культуры.

Символ Украины из “Толстой могилы”

Но принесли ему всемирную славу раскопки 21 июня 1971 года в кургане Толстая Могила (Днепропетровская область). Там Мозолевский нашел 1150-граммовое украшение из чистого золота – пектораль, шедевр античных мастеров IV в. до н.э.

Ее называют символом Украины, оцененили его эксперты в $ 200 млн, хотя реально она бесценна. Между прочим, коллеги Мозолевского искренне верили, что он обладал даром предвидения и предчувствия.

Так, в 1969-70 гг. он уверял директора Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, что обязательно нужно исследовать курган Толстая Могила, в шутливой форме утверждая, что там будет «что-то очень большое и блестящее».

Но этот курган не попадал в зону будущих карьеров. И тут вмешался Случай: одному из «козырных» областных чиновников понадобился чернозем для рекультивации земель в его районе. Прикинули, что 8-метровый курган — это то, что надо по количеству чернозема и «пробили» эту тему на самом верху.

А Мозолевский взялся за раскопку Толстой Могилы… Нашел он там символ царской власти скифов, филигранной работы изысканное произведение древних золотых дел мастеров. Современных ювелиров продолжает все больше и больше удивлять сочетание нескольких сложнейших технологий, которые применили их коллеги много веков назад.

Учёные считают, что она была сделана в эллинской мастерской, скорее всего в одном из городов Северного Причерноморья (Ольвия, Пантикапей) греческими мастерами. Вес её —1,15 кг чистого золота. Диаметр — примерно 30–31 см. Она сделана в виде массивного полукольца, составленного из трёх ярусов миниатюрных композиций, объединённых золотой оправой.

Почему обнаружение пекторали — чудо

С пекторалью связано много удивительных фактов. По мнению археологов, курган грабили, причем не раз — и сразу после захоронения, и в последующие века. Пектораль не похитили только потому, что спрятана она была в 3-метровом боковом коридоре, а не в центральном, который вел к царскому захоронению.

Также совершенно не понятно, как удалось «отбить» требования Москвы после обнаружения пекторали передать её в «белокаменную» (гори она огнём!).

Да, тогда это было нормальной практикой: клад из Куль-Обы (Керчь, IV в. до н. э.) — золотые украшения, оружие, диадемы сейчас хранятся в Эрмитаже. Находки из Солохинского кургана (Запорожская обл., раскопки 1912–1913 гг.) — знаменитый золотой гребень с изображением сражения скифов, золотые сосуды — в Эрмитаже. Филипповский курганный комплекс (часть раскопок проходила на украинских землях) — уникальные предметы из золота — Исторический музей, москва. Иконы из Киево-Печерской лавры — в 1930-е гг. значительная часть икон и утвари была изъята и передана в московские собрания (в т. ч. в Третьяковскую галерею и Исторический музей).

Таких примеров — многое множество, так что пектораль — весьма странное исключение. Она попала в Музей исторических драгоценностей в Киеве. Там ли она сейчас? Не знаю, но не следует исключать то, что её на время нашествия московитов могли передать на хранение в какую-либо из цивилизованных стран Европы (не в Венгрию и не в Словакию, понятно).

И еще удивительный факт: пектораль стала «лакмусовой бумажкой», показавшей, что Мозолевского — Бориса Николаевича из Николаевки на Николаевщине — точно оберегает Святой Николай. Ведь он был «под колпаком КГБ».

Еще в 1968 году, после трех лет работы редактором в издательстве, его уволили за то, что пропустил какое-то «буржуазно-националистическое » издание. Да и вообще, клеймо на нем стояло за «националистические взгляды»: он был участником движения «шестидесятников», дружил со Стусом, стихи писал «неправильные» на украинском.

Пектораль могла оказаться в Москве

На руководителя его зкспедиции настучали, что, мол, пригрел «антисоветски настроенного Мозолевского», исключили из партии. Мозолевский реально ощущал приближение лагеря в «солнечной» Мордовии и тут — Толстая Могила…

Кстати, пектораль была только апогеем ее щедрости. Ведь перед этим там обнаружили захоронение скифской царицы и ее ребенка: массивная золотая гривна, золотые бусы, браслеты, серьги, перстни, драгоценная посуда и многое другое. А затем кандидат в Мордовию делает находку века!

Вечером того же дня о находке доложили «товарищу Леониду Ильичу Брежневу». Что делает Мозолевский? Уподобясь скифскому царю, с пекторалью на шее, замаскировав её под ворохом одежды, он добирается до Киева, обращается за протекцией к Олесю Гончару и …попадает на прием к Первому секретарю ЦК КПУ Петру Шелесту! Там же присутствовали директор Института археологии АН УССР Шевченко и президент АН УССР Патон.

Немедля подключилась пресса — и местная, и центральная, а затем и зарубежная. По популярности Мозолевский конкурировал с космонавтами (вот вам и исполнение мечты: в отряд космонавтов он пытался в свое время попасть, но не пропустила медкомиссия).

Короче, как в кино прозвучало, «кто ж его посадит: он же памятник». КГБ расстался с мыслью отправить Мозолевского в края, не столь отдаленные. Более того, его взяли в штат Института археологии — младшим научным сотрудником с окладом в 200 рублей, а еще премию выписали — 500 рублей! Правда, тут же «попросили» отдать её в Фонд мира…

Академия наук 3-комнатную квартиру в центре столицы ему дала, а до этого он с семьей в 1-комнатной «хрущевке» на окраине ютился. В 1980 г. он стал кандидатом исторических наук, диссертацию готовил по материалам Толстой Могилы.

В те годы право на защиту на «республиканском» языке следовало испросить у ученого совета. Мозолевский посчитал, что это унизительно, и без всяких одобрений защищался на украинском. С 1986-го он — завотделом в Институте археологии, а также возглавлял выставочный комитет.

Правда, на международные выставки его не выпускали. Он их готовил, а в «загранку» ездили более благонадежные… А Мозолевский работал и работал. Он в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской областях, в Крыму изучил более 60 курганов, среди которых 23 оказались царскими скифскими.

Могила жреца и “нити времени”

Особо интересным оказался курган Соболева Могила. В 1991 году Мозолевский там на глубине 10 м нашел захоронение скифского жреца. Там было много золота, оружие, а еще то, что он ни разу не находил, но предвидел, что найдет. Это было костяное веретено — огромная редкость, ритуальный инструмент жреца для создания Нити Времени.

Найдя его, Мозолевский сказал коллегам:» Такие могилы просто так не даются, пора мне задуматься о Вечности»… Он взялся за докторскую диссертацию, но её не дала завершить тяжелая болезнь. В свои последние дни он жаловался, что к нему по ночам зачастил Жрец, бывший владелец Веретена, требовал его вернуть…

Похоронили Археолога в Киеве, но мне кажется, что главный ему памятник установлен в …Херсоне. В 2005 году огромную скульптурную композицию под названием «Пектораль» установили на площади перед нашим Центральным рынком. Её автор — Заслуженный деятель искусств Украины Юрик Степанян.

Стандартная для херсонцев ситуация в центре города:» Где пересечемся ? У Пекторали». Вот вам еще один удивительный факт: Центральный рынок орки уже не раз и не два «угощали» из артиллерии, трудно его уже назвать рынком. А Пектораль стоит, как заговоренная (успокойтесь, уважаемые, я поплевал через левое плечо ).

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса