Болгары помнят, а в Украине почти не знают

Болгары до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминают имя Юрия Захарчука. В 1999 году Министерство внутренних дел Болгарии объявило его «Пожарным XX века». В День пожарника к могиле «Рыцаря пожарной чести» приносят живые цветы.

Площадь рядом с Дирекцией пожарной охраны города Софии носит его светлое имя.

Только в родной Украине о его славном земляке пожарном Юрии Захарчуке мало кто знает и помнит.

Только в экспозиции Ананьевского историко-художественного музея имени Евгения Столицы сохраняется фотография смелых огнеборцев в медных касках с их командиром Юрием Захарчуком.

Как пожарная часть сгорела из-за недопалки

Еще шестнадцатилетним добровольцем Юрий Захарчук вступил в пожарное дело. Он спас родной Киев от огненной стихии, создал пожарные команды в Ананьеве и Тузлах на Одесщине, Житомире, Стамбуле, Софии и по всей Болгарии.

Уездный Ананьев до появления в 1909 году Юрия Захарчука регулярно страдал от разрушительных пожаров, а с огнем фактически боролись горожане с ведрами.

Новоиспеченный брандмейстер*, который успел получить юридическое и военное образование, сразу наладил работу пожарного подразделения, использовавшего конную тягу, и вскоре создал еще одно.

После Ананьева Захарчук занялся пожарной защитой в Тузловской волости, что в Буджаке, а затем — в Житомире. Вероятно, в 1911 году. Именно тогда полностью сгорела одна из пожарных частей, сильно позабавив житомирян. По воспоминаниям очевидцев, когда пожарные поехали на вызов, дежурный закурил и случайно поджег сено, заготовленное для лошадей, так что, вернувшись, они застали лишь пепелище.

Юрию Захарчуку пришлось хорошо потрудиться, чтобы восстановить работу пожарной команды Житомира, навести порядок и армейскую дисциплину.

Война на стороне «белых» и бегство в Турцию

Гражданская война 1917-1921 годов поставила крест на его карьере пожарного в Украине.

Так капитан Захарчук, примкнув к белым, отважно сражался с «красными» в рядах белогвардейской армии Павла Врангеля, который даже помогал Украинской Народной Республике оружием и амуницией.

Кровопролитное вооруженное противостояние завершилось победой большевиков. В ноябре 1920 года остатки белогвардейцев, половину которых составляли украинцы, эвакуировались с Крыма в Константинополь.

Осев в Стамбуле, офицер Захарчук, чтобы не сидеть без дела, предложил туркам организовать в европейской части Стамбула Бююк-Дере пожарную команду, снабдив ее всем необходимым.

Но энтузиазм украинского пожарного «разбивался» об восточный менталитет мусульман, потому что, когда происходил пожар, турки не тушили его, а просто садились неподалеку на корточки и молились Аллаху.

Как вместе с царем людей спасали

Воссоединение с женой и дочерью, которых одесские контрабандисты тайно переправили с оккупированной большевиками Украины в Турцию, побудило Юрия Захарчука переехать в Болгарию.

Великолепной карьере брандмейстера в славянской стране поспособствовал разрушительный пожар, который произошел вечером 11 февраля 1923 года в столичном Народном театре. Когда его здание охватило пламя, украинскому пожарному удалось успокоить панику и с подоспевшим царем Борисом организовать эвакуацию зрителей и артистов, предотвратив многочисленные жертвы.

За профессионализм и героизм Юрий Захарчук был назначен командиром пожарной службы Софии, противопожарный арсенал которой на тот момент состоял из нескольких повозок с бочками с водой.

И лошадей научил дисциплине

Прежде всего, брандмейстер внедрил сменный режим работы пожарных команд, строевую подготовку, навел в пожарной службе строгий армейский порядок. До появления спецавтомобилей даже выдрессировал лошадей, которые по сигналу тревоги сразу становились между дышлами повозок, рядом с бочкой с водой.

На втором этаже пожарного депо Юрий Захарчук оборудовал достойное жилье, лично патрулировал город и принимал участие в тушении пожаров, не раз рискуя своей жизнью.

На пожар он выезжал на белоснежном жеребце с двумя конными сигналистами, а потом — на автомобиле, оснастив огнеборцев столицы новенькими пожарными автомобилями «Рено».

Даже существовала поговорка: «Юра Захарчук появляется на пожаре за пять минут до его начала!».

Создав филиалы пожарной службы в удаленных от центра столицы местах, брандмейстер Софии постоянно внедрял новшества и технические новинки. Так, болгарские огнеборцы были оснащены современными газовыми масками, а команда — двумя комплектами асбестовых костюмов для тушения пожара в его очаге.

Добровольческие пожарные отряды он переформатировал в национальную структуру, а штат увеличил до почти восьми тысяч специалистов, обеспечив им ранний выход на пенсию и высокую финансовую помощь. Чем повысил общественный престиж пожарников.

Также Захарчук деполитизировал пожарников страны. Учитывая горький опыт украинцев, он ввел строгое условие для своих сотрудников — не быть членами партии, понимая, с чем связана политика.

Выпестованные им кадры продолжали его дело в других болгарских городах. Юрий Захарчук проводил разъяснительную и образовательную работу на тему пожарной безопасности на «Радио София» и публиковал статьи в журнале «Пожарная охрана».

За короткий срок главный брандмейстер Болгарии поднял пожарную службу в Софии и стране до уровня одной из лучших в Европе, которая по эффективности и дисциплине превосходила пожарные службы ведущих стран.

«Я честно служил Болгарии 20 лет»

Жители Софии от старого до малого знали и любили украинского эмигранта Юрия Захарчука, ответственного за всю пожарную охрану страны.

Благодаря его профессионализму и самоотверженности были спасены тысячи болгар, их пожитки и прекрасная столица. Особенно в 1943-1944 годах, когда Софию с лица земли пытались стереть десятки английских бомбардировщиков.

Пожарник-украинец, ставший героем Болгарии, удостоился более 20 болгарских и зарубежных наград, был почетным гостем на коронации английского короля Георга VI, а император Эфиопии просил его организовать пожарную службу в Аддис-Абебе.

Среди многочисленных наград Юрия Порфировича — орден «За гражданские заслуги», Рыцарский крест с короной, Офицерский крест и Рыцарский крест ордена Святого Александра. Однако он больше всего гордился орденом «Болгарской благодарности», которым за период независимости Болгарии от османов было награждено всего три человека.

Со всеми этими регалиями и похоронили руководителя пожарной охраны Болгарии Юрия Захарчука, который покинул этот мир 10 сентября 1944 года, когда власть в стране захватили коммунисты и советские большевики.

Зная, на какие издевательства и варварство способна ненавистная ему советская власть, он, не желая быть репрессированным и замученным, как позже и двое его помощников, хладнокровно застрелился.

В посмертной записке он написал: «Я честно служил Болгарии 20 лет. Я не участвовал в политических делах. Я люблю Болгарию. Привет моим коллегам-пожарникам».

На удивление многих, новое политическое правительство Болгарии позволило похоронить пожарного-украинца с всеми почестями.

*Брандмейстер — начальник пожарной команды

Цитата

Своим подчиненным Юрий Захарчук всегда говорил: «Пожарник блистает не своей каской, а своим духом и профессионализмом!» и добавлял: «Гуманность профессии не в готовности пожертвовать собой, а в умении победить огонь и спасти ближнего».

Справка «ОЖ»: интересные даты и события

Юрий Порфирович Захарчук — выдающийся украинский пожарный, родом из Одесщины, который оставил значительный след в профессии. Родился 26 ноября 1890 года в Киеве, а первые шаги в спасательном деле сделал еще в подростковом возрасте. Уже в 16 лет он стал членом пожарной команды, а позже возглавил спасательные подразделения в Житомире и на Одесщине. Наибольшее признание Захарчук получил в Болгарии, где создал одну из самых эффективных пожарных служб Европы. Его карьера стала примером преданности и профессионализма

1931 году при столичной пожарной службе была создана «Спасательная станция» — прообраз скорой медицинской помощи с машиной-лазаретом.

1932 году Софийская пожарная команда заняла первое место по скорости и дееспособности в Европе, победив педантичных немцев.

1934 году Юрий Захарчук был назначен еще и главным пожарным инструктором Министерства внутренних дел и народного здоровья, что равнозначно должности начальника Пожарной службы Царства Болгарского, которой на тот момент не существовало.

