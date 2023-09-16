Ананьеву – 270 лет: какие тайны скрывает этот древний город

Отсчет рождения города Ананьев ведется с 1753 года, со времени основания слободы Анани (Анань). Дата городских торжеств приходится на третью субботу сентября. И, вероятно, привязана к приданию Ананьеву статуса уездного города 22 сентября 1834 и храмового праздника в честь князя Александра Невского (12 сентября), собор имени которого был торжественно освящен в 1915-м.

По преданию, название Ананьев происходит от имени первого поселенца — запорожского казака Анания.

Первые упоминания об Ананье

В письменных источниках Ананьев впервые упоминает в 1767 году казацкий полковник Андрей Кайнаш, тайно разведывавший турецкую территорию между реками Кодымой и Тилигулом. В отчете он отметил «существование таких слобод: Гидерим, Бобринец Малый и Бобринец Великий», а также называет «слободы Ананьево и Палиево-Озеро». Однако историки Д. Бантыш-Каменский и А. Скальковский в своих трудах утверждают, что Анани существовала еще в 1753 году.

По археологическим исследованиям, в период мезолита до казачества, века за веком обживали этот благодатный край племена эпохи неолита, бронзы, трипольцы, киммерийцы, скифы, сарматы, славяне, гунны, авары, римляне, печенеги, татары, турки, разбивая свои лагеря, зимовники и поселения на полноводных берегах реки Тилигул (из турецкой Телигол, Дели-Гель — «бешеная река»).

В античные времена река называлась Аксиацесс, а территорию обживали аксиаки. Ближе к Тилигульскому лиману стояла их столица Ордесс. Местные люди активно торговали с греческой Ольвией, особенно рыбой и зерном. Тилигул был судоходен для байдаков и дубков вплоть до нынешнего Ананьева. На путину в древние, средние и недавние времена прибывали тысячи «окрестных варваров». Рыбу ловили переметами, сетями, неводами, позже научились использовать крючки и самоловы. Применялась и подледная ловля, что очень удивляло греков. Выращенное и добытое экспортировали в Европу. И часто несвоевременная доставка рыбы и зерна из житниц Причерноморья приводила к голоду в древней Греции, а позже в столице Восточной империи в Константинополе. По этому поводу летописец Никифор Григорас написал, что в 1415 из Кацюбея (Хаджибея) польский король Владислав Ягайло отправил несколько судов с хлебом голодающим византийцам. Этот, как и нынешний, «зерновой коридор» спасал голодающих в странах мира.

Сколько на самом деле лет Ананьеву

Недалеко от Ананьева оставили свой след и готы с гуннами. 375-го на реке Эрак (современный Тилигул) стрелой из боевого лука царь гуннов Баламбер убил короля остготов Винитария. Его могилу раскопали в 1914 году.

Согласно записям монаха Игнасио Лукашиноса, в 1398 году князь Витовт, возвращаясь из похода в Крым, совершил привал на реке Фос, ныне Тилигул. Во время охоты литовского властителя чуть ли не посек клыками большой вепрь. От смерти, пожертвовав своей жизнью, его спас караимский десятник Тюртюбек, завещавший назвать деревушку в честь пророка Анана. Если учесть этот факт, то сегодня Ананьеву не 270, а все 625 лет!

Несколько тысячелетий городу могут добавить найденные в окрестностях греческие и римские монеты, а прежде всего — большой якорь от римской триеры. В 207 году нашей эры здесь стояло лагерем подразделение Первого Итальянского легиона.

Весной 1933-го ковш экскаватора, углублявшего дно Тилигула в районе Железного моста, наткнулся на дракар — корабль викингов, нос которого украшала деревянная фигура дракона.

Во времена Османской империи на землях Буго-Днестровского междуречья была создана одна из европейских провинций османов — Силистринско-Очаковский эялет. Доминирование в этих степях крымских татар заставило турецкого султана предоставить Крымскому ханству большую часть земель от Дуная до Буга на правах откупа. На этих просторах крымский хан размещал многочисленные орды ногайцев. А в приграничных областях выделял земли и для казачьих отрядов. Возможно, тогда атаман Ананий и поселился на Тилигуле со своей шайкой.

Шарм небольшого городка

Интересные воспоминания об Ананьеве оставил польский писатель, публицист, историк и философ Юзеф Игнатий Крашевский, посетивший город в 1843 году.

«Я судил, что в уездном городе, где есть уже несколько порядочных сооружений, должна быть где-то необходимая корчма. К несчастью! В Ананьеве большая часть того, что называется городком, состоит до сих пор из землянок низких и едва крышами выпятых над землей, — писал Крашевский. — Наконец-то отыскался еврейский домик. Кроме тесноты чисто было и достаточно хорошо».

А уже в «Путеводителе по юго-западных казенных железных дорогах», изданном в Киеве в 1898 году, отмечается: «Этот небольшой чистенький и обустроенный городок — один из лучших уездных городов Херсонской губернии… иногда кажется, что находишься где-то в дачном уголке, а не в забытом среди наших южных степей маленьком уездном городке». И до сих пор Ананьев не потерял свой изысканный краснокаменный шарм.

Ананьев внесен в список исторических мест Украины

Благодаря большому количеству достопримечательностей архитектуры, Ананьев постановлением Кабинета министров внесен в Список исторических населенных мест Украины.

Для популяризации городского культурно-исторического наследия музейщик Александр Шхалахов основал культурно-художественный проект «Удивительная вязь времен», одобренный Ассоциацией городов Украины. Ведь у Ананьев больше тридцати памятников архитектуры местного значения! Это здание мужской гимназии, помещения взрослой и детской библиотек, до сих пор действующая городская управа, бывшая земская больница, построенная еще в XIX веке и т.д.

Много интересного можно узнать об истории города и художников, посетив историко-художественный музей имени Евгения Столицы.

Аисты — символ города

Герб Ананьева был утвержден 7 ноября 1847 года с таким описанием: «На голубом фоне — три серебряных аиста с красными глазами, клювами и ногами. В свободном углу щита – герб Херсонской губернии». Тот же Юзеф Крашевский был поражен огромным количеством черногузов, гнездившихся на низких избушках.

Новейшие геральдические атрибуты: большой и малый гербы, флаг, штандарт городского головы и гимн, взамен колониальном, — горожане получили только в 2016 году.

Многие тайны еще ожидают исследователей

<…> Воспетая Ананьевщина писателями, поэтами, художниками, композиторами, краеведами. Прославленная земледельцами и воинами.

Родились, жили или работали в Ананьеве аграрий и меценат Евгений Чикаленко, благотворитель Василий Корбе, художник Евгений Столица, композитор Петр Нищинский, академик-химик Семен Вольфкович, лауреат Национальной премии Шевченко поэт Тарас Федюк, сценарист Юрий Тарабанчук, историк Иван Книжник-Ветров и многие другие выдающиеся люди. Посетили город Леся Украинка и Федор Шаляпин.

Родом из Ананьева народник Николай Судзиловский. Уехав за границу, он был избран президентом сената Гавайских островов. В городе около года работал чемпион мира по борьбе Иван Пиддубный.

Не обошли город и масоны. Ведь в Одессе действовала самая большая масонская ложа «Понт Эвксинский», магистром которой был генерал-губернатор Ланжерон. Когда все тайные общества в Российской империи были запрещены, ее члены перебрались в провинциальные городки. В одном из построек, где, вероятно, проводили ритуалы члены тайного общества, был найден вход в еще не исследованный подземный мир Ананьева. Эта и многие другие тайны, мифы и легенды еще ожидают своего исследователя.