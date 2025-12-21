Ключевые моменты:

Поезда Одесса — Кишинев снова курсируют после длительного перерыва.

60% билетов продали всего за 3 часа после старта продаж.

Также «Укрзалізниця» усилила маршрут дополнительными вагонами.

Возобновление железнодорожного сообщения Одесса — Кишинев

«Укрзалізниця» официально возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом. Это произошло впервые с 2022 года. Спрос на маршрут оказался очень высоким — уже в первые три часа после открытия продаж было куплено 60% билетов, сообщили в компании.

На данный момент заполняемость рейсов выглядит так:

61% — поезда из Одессы;

93% — поезда из Киева.

Продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе, что позволяет пассажирам заранее планировать поездки.

Других подробностей «Укрзалізниця» не сообщала, однако в комментариях под соощением говорится, что это не прямой рейс, а вагон присоединяют к поезду Одесса -Ужгород, который потом прицепляют к поезду Киев-Кишинев. Общее время в пути около 19 часов.

Ранее «Укрзалізниця» также назначила дополнительную группу вагонов на маршрутах Одесса — Кишинев и Киев — Кишинев. Билеты на эти рейсы поступили в продажу с 20 декабря.

