Второй тур Марлезонского балета: французские войска вновь в Одессе?!

В наших публикациях о переименовании одесских топонимов мы рассказывали о «бывших» улицах Жанны Лябурб и Иностранной коллегии, и там упоминали, что названия эти были связаны с… пребыванием французского воинского контингента в Одессе в 1918-19 годах.

Так вот, теперь, если планы Макрона реализуются, это будет уже, образно говоря, «второй тур Марлезонского балета» (ну кто же не помнит эту ставшую «крылатой» фразу из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»?). Поэтому с легкой руки Эмманюэля Макрона, раз уж тема «в масть», расскажем о первом «пришествии» французских войск в Одессу.

Войска Франции в Одессе: когда, как и зачем?

Они вошли в Одессу в середине декабря 1918 года. Это был тот еще период: «красные пришли – грабют, белые пришли – грабют», как реалистично передал ситуацию герой уже другого фильма. Да плюс многочисленные атаманы со своими бандами – короче, это была со всеми своими «прелестями» развязанная большевистским переворотом Гражданская война.

Российская империя разваливалась, и Антанта этого очень боялась. Антанта – от французского entente (соглашение) – это объединение штук 20-ти европейских государств (блин горелый, они уже второй век подряд боятся ее развала!) При этом они еще боялись и экспорта «красной революционной чумы» в свою сытую Европу. И они, ну совсем как ильфо-петровские дети лейтенанта Шмидта, разделили бывшую империю на сферы влияния.

Франции выпала «украинская карта», вот она и десантировала войска в города Черноморья (Керчь, Севастополь, Феодосию, Ялту, Евпаторию, Симферополь, Николаев, Херсон). Разумеется – и в Одессу. К слову, здесь они сменили австрийцев, которые с марта того же года душили и успешно придушили созданную большевиками Одесскую советскую республику.

Итак, в декабре к Одессе «подгребла» французская эскадра (флагман – крейсер «Мирабо»). Рассчитывали на переговоры с гетманом Скоропадским, но его недолгое правление скоропостижно закончилось, и в город вошли войска Симона Петлюры.

Увидя такой «бордельеро», французы повысили голос, стукнули кулаком по столу, и украинские военные были вынуждены покинуть Одессу. В город высадились добрых 15 тысяч французских солдат. Для полноты «картины маслом» скажем, что среди них было немало чернокожих месье из французских колоний в Африке (Алжир, Марокко, Сенегал). А еще в Одессу вошли польские, румынские, сербские, греческие и английские батальйоны.

И – таки да! – при «оккупантах» жизнь в Одессе заметно «устаканилась», нормализовалась во многих сферах. Заработали банки, кафешки, магазины, театр. Разумеется, от этого позитива стало, как говорят в Одессе, «кисло в чубчик» большевикам. Их так называемая Иностранная коллегия, Жанна Лябурб со товарищи принялись активно «мутить воду» среди французских моряков. На броненосце «Вольтер» дело дошло до бунта! А к Одессе тем временем подобрались большевистские войска с поменявшимся в их пользу масть атаманом Григорьевым. Французы подумали-подумали и 2 апреля 1919 года «навострили лыжи» восвояси. Срочно!

Опять власть меняется…

Через 4 дня конница красных во главе с Григорьевым уже цокала подковами по булыжникам одесских улиц. К слову, Григорьев ровно через месяц вновь «сменил масть», выступил против «красных», ушел к «зеленым» (махновцам), которые вскоре его благополучно «замочили». В августе 1919-го Одессу заняли «белые», но это уже совсем другая история…

Что же касается ставшего поводом для публикации заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном вводе его войск, то вот, что я скажу «на мій хлопський розум». Макрону – «респект и уважуха», так держать, мерси боку, т.е. большое спасибо! Но его войска в Одессе погоду не сделают. Они больше пригодились бы на нашей неспокойной границе с подмятой «бульбенфюрером» Беларусью, чтобы вынужденные там быть настороже наши части могли сменить дислокацию и «вломить люлей» рашенфюреру на юго-восточном театре военных действий.

Помнится, в 1970 году Мих. Мих. (он же Жванецкий) выступил с номером «Холера в Одессе». Там относительно тогдашнего президента Франции Жоржа Помпиду прозвучало «Жора Помпиду – наш человек!» Пусть же так все сложится, чтобы уже в 2024-м одесситы смогли утверждать: «Моня Макрон – наш человек!»

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

Фото: Бабель