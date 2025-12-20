Ключевые моменты:
- В Кирхе началась рождественно-новогодняя ярмарка, которая воссоздает атмосферу праздника с фотозонами, глинтвейном, корицей и свежей выпечкой.
- Ярмарка также предлагает уникальные хендмейд изделия и сувениры, а 20% от покупок идет на помощь украинским защитникам.
- Каждый вечер Кирха превращается в кинопространство под открытым небом, где показывают рождественские фильмы.
Новогодняя магия в Одессе: ярмарка, сувениры и рождественские фильмы в Кирхе
Фудкорт соблазняет угощениями, столы ломятся от калачей и рождественских сладостей, а хендмейд-изделия и сувениры хочется рассматривать долго — здесь много уникальных вещей, созданных с любовью и фантазией. Вокруг звучит музыка, слышен смех и живые разговоры, а праздничное настроение ощущается буквально в воздухе.
Особую ценность ярмарке придает её добрая миссия: 20% от каждой покупки будет передано на помощь нашим защитникам. Это праздник, который не только радует, но и объединяет.
А каждый вечер Кирха превращается в уютное кино-пространство под открытым небом. Пледы, горячие напитки, мерцание огоньков и любимые рождественские фильмы создают атмосферу, в которую хочется погрузиться полностью.
Как это выглядит — смотрите на наших фото: там светло, тепло и настоящая магия рождественских вечеров в Кирхе.
Программа кинопоказов:
21.12 17:00 — Гринч (мультфильм)
22.12 17:00 — Счастливого Рождества
23.12 17:00 — Красавица и Чудовище (мюзикл)
24.12 17:00 — Один дома
25.12 17:00 — Один дома 2
26.12 17:00 — Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
27.12 17:00 — Рождественская история (мультфильм)
28.12 17:00 — Холодное сердце 2 (мультфильм)
Фото автора