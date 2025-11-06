Ключевые моменты:

Завтра, 7 ноября жители Одесского района останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ.

Работы будут проходить с 08:00 до 20:00, сообщают в ДТЭК «Одесские электросети».

Энергетики готовят сети к зимним пиковым нагрузкам и укрепляют систему перед отопительным сезоном.

Проверить наличие отключений можно в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Как сообщают сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети», с 08:00 до 20:00 энергетики проведут плановый ремонт энергооборудования.

«Это часть подготовки электросетей к зимним пиковым нагрузкам. Чтобы работы были безопасны, оборудование будет обесточено, поэтому в домах местных жителей временно не будет света.

Этот ремонт поможет укрепить сеть перед отопительным сезоном и обеспечить стабильное электроснабжение, если не будет новых атак на энергоинфраструктуру региона», – поясняют в компании.

Проверить информацию по вашему адресу можно в чат-боте:

в группе Viber;

и в Telegram.

Напомним, сегодня, 6 ноября, согласно распоряжению «Укрэнерго», в Одессе и Одесской области действуют стабилизационные отключения света.

О ведении графиков отключений на завтрашний день пока не сообщалось.