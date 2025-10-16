Ключевые моменты:

В двух селах Бессарабии открылись классы в детских садах и начальной школе, где дети будут изучать болгарский язык и культуру.

Старт работы школ поддержал Генеральный консул Болгарии в Одессе.

В школах будут обучаться дети болгарского происхождения.

Болгарские воскресные школы в Одесской области

В селах Нагорное (Измаильский район) и Бановка (Болградский район) Одесской области открылись новые болгарские воскресные школы. Их создание стало возможным благодаря поддержке Болгарско-украинского центра «Медиа», финансируемого Болгарией. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

На церемониях открытия присутствовали Генеральный консул Болгарии в Одессе Светослав Иванов и первый секретарь Стоян Стоянов. В Нагорном мероприятие началось с традиционного болгарского приветствия — хлебом и солью. Гости также стали свидетелями торжественного перерезания ленточки у детского сада. Прозвучали гимны Болгарии и Украины. Здесь болгарская школа начнёт обучение 75 детей.

По теме: Язык предков и шанс на образование: Где в Одесской области обучают родному языку?

В Бановке новая школа включает подготовительную группу и четыре начальных класса. Дети подготовили небольшую культурную программу — стихи и песни на болгарском языке.

По словам дипломатов, Болгария активно помогает украинским школам в болгарских селах, особенно во времена войны. В следующем учебном году в Украине будет работать уже 49 болгарских воскресных школ.

Села Нагорное и Бановка имеют глубокие болгарские корни. Нагорное основано переселенцами из Варненской и Пловдивской областей ещё в 1809 году. Сейчас в нём живут около 2300 этнических болгар. В Бановке, основанной в 1821 году, болгарское население составляет 90% от всех жителей.