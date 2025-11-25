Ключевые моменты:
- Событие произошло в центре города по улице Новосельского.
- Внезапно обрушился балкон третьего этажа.
- Женщины оказались в ловушке между этажами.
- Спасатели оперативно прибыли на место, вызволили женщин.
Женщины упали с третьего этажа и оказались в ловушке
Событие произошло 25 ноября на третьем этаже жилого дома по улице Новосельского. По словам ГСЧС, в здании внезапно произошла деформация конструкции, из-за чего находившиеся на балконе обе женщины упали с третьего этажа. Потерпевшие оказались между вторым и третьим этажами и застряли.
Добавим, что спасатели оперативно прибыли на место инцидента и эвакуировали женщин. Двое пострадавших 1941 и 1969 годов рождения удалось освободить из-под завала и передать медикам для оказания необходимой помощи.
