Ключевые моменты:

Событие произошло в центре города по улице Новосельского.

Внезапно обрушился балкон третьего этажа.

Женщины оказались в ловушке между этажами.

Спасатели оперативно прибыли на место, вызволили женщин.

Женщины упали с третьего этажа и оказались в ловушке

Событие произошло 25 ноября на третьем этаже жилого дома по улице Новосельского. По словам ГСЧС, в здании внезапно произошла деформация конструкции, из-за чего находившиеся на балконе обе женщины упали с третьего этажа. Потерпевшие оказались между вторым и третьим этажами и застряли.

Добавим, что спасатели оперативно прибыли на место инцидента и эвакуировали женщин. Двое пострадавших 1941 и 1969 годов рождения удалось освободить из-под завала и передать медикам для оказания необходимой помощи.