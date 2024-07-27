Собаки-спасатели в Одессе: где их обучают и как присоединиться со своим любимцем (Видео)

«Наша общественная организация существует с 2020 года. У нас разные направления работы по подготовке служебных и других навыков собак, но так случилось из-за войны, что сейчас основное — это поисковая служба. У нас тренируются собаки, которые наши, служебные, есть собаки охотничьих пород, также проходят обучение собаки декоративных пород — все очень разные, у всех свои характеры и способности.

Начинали мы работу в свое время с тренировки защиты и охраны, для тех, кто не разбирается в теме, хочу объяснить, что поисковые работы и защитные — это разные способности собак, которых мы обучаем, это и разные подходы в работе с собаками. Собака, которая прошла подготовку на защиту и охрану, не может заниматься поиском, потому что у собаки-спасателя не должно быть никакой агрессии, никакой», — рассказала «Одесской жизни» Дарья Бучнова, инструктор-кинолог общественной организации «Центр служебного собаководства Страж».

Любое ли животное может стать спасателем?

По словам кинолога, обычно к спасательным работам привлекают собак пород: немецкая овчарка, бельгийская овчарка и ее подводы — овчарка малинуа, корги, лабрадор, спаниель. Собаки-спасатели всегда очень дружелюбны к людям, у них должно быть крепкое здоровье и крепкая нервная система. Кроме того, спасатели должны пройти специальную аттестацию, только тогда они могут допускаться к спасательным работам.

«К нам может прийти тренировать свою собаку любой человек, мы с радостью поможем, и собака с владельцем пройдут общий курс послушания, но если цель у человека помогать своей стране и привлекаться к реальным поисковым работам, то нужна собака служебной породы. Это, к сожалению, не может быть метис (*беспородная собака, — ред.), потому что у метиса слабая нервная система. Собака обязательно проходит тестирование, если речь идет о службе и ее служебных способностях», — пояснила Дарья.

Как собак обучают искать людей?

Ежедневно собак тренируют на послушание, они должны слушать команды своего хозяина. Несколько раз в неделю в центре стараются выезжать на тренировки по поиску. Для этого используют всегда натуральные и, по возможности, новые локации — заброшенные здания, завалы, лесополосы, чтобы собака научилась чувствовать себя уверенно в реальных условиях.

«Для поисковых работ мы выбрали новых собак. Это малинуа, бельгийская овчарка, у нас есть лабрадоры, кокер-спаниели, которые тренируются постоянно. Именно они первыми приходят на помощь, если она срочно нужна», — отметила инструктор.

Что хотим добавить, тренировки собак проходят не только в пределах Одесского региона, но и по всей Украине. Также инструкторы со своими питомцами ездят и на международные тренировки, в частности, в Германию.

«Я приехала из Павлограда учиться в Одессу и начала уже здесь работать, на сейчас два года я в одесской команде. Мы развиваем это дело поиска каждый день, сотрудничаем с ГСЧС, у нас есть меморандум, при котором ГСЧС нас вызывают, когда мы нужны. Например, если пропал ребенок или пожилой человек, или где-то место прилета в жилой дом, то нас привлекают к поискам. Именно Хакус, мой пес, привлекался уже к двум поискам на местах прилета», — рассказала Дарья Титаренко, инструктор-кинолог Центр «Страж».

По словам Дарьи, обычно по призыву на помощь выезжают три или четыре собаки, все зависит от обстоятельств, все остальные продолжают готовиться. Всего на сейчас в Центре служат семь собак-спасателей.

«Мы не можем взять на поиск собак, в которых мы не уверены. В реальных условиях поиска у собаки очень большая нагрузка и физическая, и психологическая, поэтому в первую очередь выезжают те, кто хорошо знает свое дело и смогут отработать то, что необходимо», — добавила Дарья.

Пока мы записывали интервью, собаки продолжали работу: искать людей! Чтобы в самых сложных условиях смогли быстро прийти на помощь и спасти жизнь!

«Молодец! Ты меня нашел!»

«Бравушки! Супер! Молодец, Мотечка, молодец!», — звучало с тренировочной площадки и люди обнимали своих мохнатых спасателей.

Собаки-спасатели ищут живых людей, ориентируясь на их дыхание. Иногда мешает шум, посторонние запахи, отсутствие движения воздуха, но для настоящих спасателей это не помеха.

Текст и видео Ольга Леманн