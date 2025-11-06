Березовская громада простилась с защитником Александром Швейдером, погибшим под Донецком

Ключевые моменты:

  • В Березовской громаде простились с защитником Украины Александром Швейдером.
  • Военнослужащий погиб, выполняя боевое задание на Донецком направлении.
  • С января 2025 года он числился пропавшим без вести.
  • Прощание прошло в селе Гуляевка, где бойца похоронили с военными почестями.

Об этом сообщили в Березовском городском совете.

«И снова в трауре Березовская громада…Тяжелая, непоправимая потеря… Выполняя воинскую обязанность, верный военной присяге в бою за нашу Родину погиб наш земляк, солдат Швейдер Александр Степанович, 31.01.1992 года рождения, который с 7 января 2025 года считался пропавшим без вести в Донецке…
Почти 10 месяцев родные и близкие Александра верили, надеялись, надеялись, что он жив, но, к сожалению, получили страшное известие… Теперь ему навсегда 32»,

– рассказали в громаде.

В Березовской громаде простились с защитником Украины Александром Швейдером

И сегодня сотни жителей Березовской громады на коленях, «живым» коридором, провожали погибшего Защитника. Героя похоронили с военными почестями в его родном селе Гуляевка.

В Березовской громаде попрощались с защитником Украины Александром Швейдером, который погиб на Донецком направлении

У погибшего остались брат и сестра.

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы Березовского городского совета

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме