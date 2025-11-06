Березовская громада простилась с защитником Александром Швейдером, погибшим под Донецком

Ключевые моменты:
- В Березовской громаде простились с защитником Украины Александром Швейдером.
- Военнослужащий погиб, выполняя боевое задание на Донецком направлении.
- С января 2025 года он числился пропавшим без вести.
- Прощание прошло в селе Гуляевка, где бойца похоронили с военными почестями.
Об этом сообщили в Березовском городском совете.
«И снова в трауре Березовская громада…Тяжелая, непоправимая потеря… Выполняя воинскую обязанность, верный военной присяге в бою за нашу Родину погиб наш земляк, солдат Швейдер Александр Степанович, 31.01.1992 года рождения, который с 7 января 2025 года считался пропавшим без вести в Донецке…
Почти 10 месяцев родные и близкие Александра верили, надеялись, надеялись, что он жив, но, к сожалению, получили страшное известие… Теперь ему навсегда 32»,
– рассказали в громаде.
И сегодня сотни жителей Березовской громады на коленях, «живым» коридором, провожали погибшего Защитника. Героя похоронили с военными почестями в его родном селе Гуляевка.
У погибшего остались брат и сестра.
