Ключевые моменты:

Одесситам предлагают поддержать петицию о создании эстакадного метро.

Наземный формат считают дешевле и проще из-за сложной геологии города.

Проект пока существует только в виде идеи, без финансирования и планов.

Эстакадное метро в Одессе: суть инициативы

Автор петиции Владислав Тимченко обратился к руководству города с предложением рассмотреть строительство эстакадного метро в Одессе. Речь идет о наземном метрополитене, который может проходить по эстакадам или сочетать надземные и подземные участки.

По его словам, такой формат лучше подходит для Одессы, где сложная геология, плотная историческая застройка и высокая стоимость подземных работ. Наземное метро, по мнению автора, можно построить быстрее и дешевле, чем классическую «подземку».

В петиции подчеркивается, что на сегодняшний день проект эстакадного метро остается на уровне обсуждений. У него нет финансирования, утвержденных маршрутов или сроков реализации. При этом подобная петиция уже появлялась на платформе «Социально активный гражданин» около трех месяцев назад.

Тема метро в Одессе поднимается регулярно, но классический вариант считают слишком затратным. Депутат Одесского горсовета Петр Обухов ранее заявлял, что строительство подземного метро обошлось бы городу в сумму, равную двум годовым бюджетам. По его оценкам, один километр метро стоит около 100 миллионов долларов, или примерно 4 миллиарда гривен. Он также отмечал, что хорошо организованная трамвайная сеть может заменить метро.

Проекты метро в Одессе: что обсуждалось

Идею метро в Одессе обсуждают не первый год. Еще в 2007 году его планировали включить в Генплан города до 2031 года. Предполагалось, что линия длиной около 38 километров соединит Пересыпский район с центром и южными районами, включая Киевский. А в 2009 году компания «Электротранс-Одесса» предлагала проект «легкого» метро — подземно-наземную линию протяженностью 22 километра от поселка Котовского до Куликова поля. Однако ни один из этих проектов так и не был реализован.

