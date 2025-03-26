Робот-спасатель
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Приятной новостью поделились сегодня в областном управлении ГСЧС.

Современный робот Magirus Wolf С1

Робот Magirus Wolf С1 для одесских спасателей

«Будущее наступило – работы среди нас. И мы этому рады, так как этот современный робот может стать ценным помощником на местах ликвидации опасных событий, именно там, где пожарные не могут приблизиться к очагу пожаров – они смогут погасить пламя с безопасного расстояния», – отмечается в сообщении.

Одесские спасатели получили робота-помощника

Ранее одесские водолазы получили современное американское оборудование для проверки морского дна перед открытием пляжей.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, к каким ужасным последствиям привел масштабный пожар в Килийской громаде Одесской области, где из-за поджога загорелся камыш на озере Китай.

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