Приятной новостью поделились сегодня в областном управлении ГСЧС.

«Будущее наступило – работы среди нас. И мы этому рады, так как этот современный робот может стать ценным помощником на местах ликвидации опасных событий, именно там, где пожарные не могут приблизиться к очагу пожаров – они смогут погасить пламя с безопасного расстояния», – отмечается в сообщении.

Ранее одесские водолазы получили современное американское оборудование для проверки морского дна перед открытием пляжей.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, к каким ужасным последствиям привел масштабный пожар в Килийской громаде Одесской области, где из-за поджога загорелся камыш на озере Китай.