Ключевые моменты:

Инцидент произошел в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района.

Утечка угарного газа из-за отсутствия тяги в отопительной печи.

Даже короткое пребывание в загрязненном помещении чревато для жизни.

Проверять дымоходы и вентиляцию.

Утечка угарного газа из печи

По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС Одесской области, в селе Плахтиевка, Белгород-Днестровского района госпитализированы мужчины 1980 года рождения и подросток 2011 года рождения с признаками отравления угарным газом. Однако в доме не был зафиксирован пожар или горение. Причиной отравления стала утечка угарного газа вследствие отсутствия тяги отопительной печи. Именно поэтому специалисты призывают жителей тщательно контролировать состояние отопительной системы в собственных домах.

Чем опасно отравление угарным газом

Следует отметить, что даже короткое пребывание в помещении с угарным газом может быть опасным для жизни. Соответственно для предотвращения несчастных случаев важно:

систематически проверять состояние дымоходов и вентиляции;

не пользоваться неисправными отопительными приборами;

устанавливать датчики угарного газа в доме;

обеспечивать поступление свежего воздуха при работе отопления.

К основным симптомам отравления относят: головные боли, головокружение, тошнота, слабость, сонливость и даже потеря сознания.

Если есть подозрение на отравление угарным газом необходимо:

немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух;

вызывать скорую медицинскую помощь, даже если симптомы слабеют;

согреть человека, расстегнуть тесную одежду;

не разрешать засыпать до прибытия медиков.

