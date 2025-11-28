Ключевые моменты:
- Инцидент произошел в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района.
- Утечка угарного газа из-за отсутствия тяги в отопительной печи.
- Даже короткое пребывание в загрязненном помещении чревато для жизни.
- Проверять дымоходы и вентиляцию.
Утечка угарного газа из печи
По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС Одесской области, в селе Плахтиевка, Белгород-Днестровского района госпитализированы мужчины 1980 года рождения и подросток 2011 года рождения с признаками отравления угарным газом. Однако в доме не был зафиксирован пожар или горение. Причиной отравления стала утечка угарного газа вследствие отсутствия тяги отопительной печи. Именно поэтому специалисты призывают жителей тщательно контролировать состояние отопительной системы в собственных домах.
Чем опасно отравление угарным газом
Следует отметить, что даже короткое пребывание в помещении с угарным газом может быть опасным для жизни. Соответственно для предотвращения несчастных случаев важно:
- систематически проверять состояние дымоходов и вентиляции;
- не пользоваться неисправными отопительными приборами;
- устанавливать датчики угарного газа в доме;
- обеспечивать поступление свежего воздуха при работе отопления.
К основным симптомам отравления относят: головные боли, головокружение, тошнота, слабость, сонливость и даже потеря сознания.
Если есть подозрение на отравление угарным газом необходимо:
- немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух;
- вызывать скорую медицинскую помощь, даже если симптомы слабеют;
- согреть человека, расстегнуть тесную одежду;
- не разрешать засыпать до прибытия медиков.
