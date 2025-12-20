Ключевые моменты:

Вечером 19 декабря Россия нанесла баллистический удар по портовой инфраструктуре Одесского района.

Удар пришелся по территории парковки с транспортом.

Погибли 8 человек, еще 27 получили ранения.

Работу экстренных служб осложняет очередная тревога.

Параллельно поступают сообщения о «прилетах» и масштабном пожаре в Пивденном.

Накануне глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о 7 погибших и 15 пострадавших. По обновленным сегодня утром данным от областного управления ГСЧС вражеская атака на порт Одесской области оборвала 8 жизней, еще 27 человек получили ранения.

«Вчера вечером Россия атаковала баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. Погибли 8 человек, еще 27 ранены, некоторые из них находились в находившемся в эпицентре удара автобусе. На парковке вспыхнули грузовики. Также получили повреждения легковые автомобили», – рассказали в ГСЧС.

Все пожары спасатели оперативно ликвидировали.

Стоит отметить, что работу оперативных и экстренных служб осложняет очередная воздушная тревога – ее дали сегодня утром в 8:03.

Сначала мониторинговые каналы писали о группе БпЛА, движущихся в сторону Пивденного. Также сообщается о «прилетах» в Пивденном. На месте разгорается масштабный пожар.

Напомним, в пятницу, 19 декабря, Россия нанесла очередной удар по мосту в селе Маяки.