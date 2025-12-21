Ключевые моменты:

На Одесчине после массированных обстрелов и продолжительного блэкаута введена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за нарушения нормальных условий жизни десятков тысяч жителей.

Решение позволяет государству быстрее привлекать ресурсы — финансирование, технику, специалистов из других регионов и госрезерв — для ликвидации последствий разрушений энергетической инфраструктуры.

Чрезвычайная ситуация не предусматривает ограничений конституционных прав граждан и не является чрезвычайным положением, но обязывает соблюдать правила безопасности и содействовать спасательным работам.

Областная власть дополнительно направляет средства на поддержку критической инфраструктуры, генераторов и пунктов незламности и призывает бизнес экономить электроэнергию.

Одесская область после обстрелов россиян

Масштабные вражеские атаки в ночь на 13 декабря привели к значительным разрушениям энергетической инфраструктуры. На этот раз частично Одесщину и почти полностью Одессу накрыл очередной блэкаут: в городе исчезло не только электричество, но и водо- и теплоснабжение. Все это время коммунальщики и работники ДТЕК при поддержке всей страны ремонтируют оборудование, чтобы свет и тепло вернулись во все здания жителей Одесщины. Однако разрушения оказались достаточно значительными. Для их устранения потребуется время и, конечно, немалые средства.

17 декабря в Одессе во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской ОВА было принято решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, основанием для такого решения стало нарушение нормальных условий жизни более 50 тысяч жителей области на протяжении свыше трех суток.

Для чего вводят режим «чрезвычайная ситуация»

Введение в отдельных регионах чрезвычайной ситуации — не новость для Украины. В последний раз ее вводили в нескольких областях во время пандемии коронавируса. До этого в стране режим чрезвычайной ситуации объявляли преимущественно в связи с природными катаклизмами (наводнениями, засухами и т.п.).

Масштабные разрушения в регионе самостоятельно преодолеть сложно. Поэтому введение чрезвычайной ситуации позволит запустить специальные механизмы ликвидации последствий:

привлечение спасателей и коммунальщиков из других регионов;

координация всех структур, которые помогают преодолевать последствия;

внедрение ускоренного финансирования местного резервного фонда по упрощеннои процедуре;

привлечение Госрезерва (техника, топливо, стройматериалы и т.д.);

усиление охраны общественного порядка;

привлечение донорских (украинских и иностранных) средств.

Будут ли обычные одесситы ощущать какие-либо ограничения?

Эти опасения связаны прежде всего с путаницей понятий и схожестью аббревиатур: чрезвычайная ситуация (ЧС) и чрезвычайное положение (ЧП). При чрезвычайном положении, которое прописано в Конституции Украины, права и свободы граждан могут ограничиваться (вплоть до введения особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости).

Все, что происходит во время действия режима чрезвычайной ситуации, регулируется Кодексом гражданской защиты Украины и не предусматривает ограничений конституционных прав. Однако чрезвычайная ситуация обязывает граждан:

соблюдать правила безопасности в быту и на работе;

изучать способы защиты от чрезвычайных ситуаций и, в случае их возникновения, оказывать домедицинскую помощь пострадавшим;

до прибытия спасателей, соблюдая личные меры безопасности, помогать спасать людей и имущество.

Находясь в зоне чрезвычайной ситуации, граждане также имеют право на:

получение актуальной информации,

обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты,

обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления по вопросам защиты,

участие в работах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (добровольные формирования гражданской защиты),

получение заработной платы за работу по ликвидации последствий (при наличии трудовых договоров),

медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и медико-психологическую реабилитацию в случае получения физических и психологических травм во время чрезвычайной ситуации.

Какие дополнительные решения приняла одесская власть

Власти региона работают над мерами, которые позволят улучшить ситуацию, сообщил Олег Кипер. Одесским предпринимателям рекомендовано сократить использование уличного освещения и иллюминации, а в громады направляются дополнительные средства из резервного фонда для закупки дополнительного топлива для генераторов, питающих критическую инфраструктуру.

Сергей Лысак, отчитываясь о текущей ситуации в Одессе, поблагодарил всех городских предпринимателей и организации, которые обустроили дополнительные некоммунальные пункты незламности. Он также предложил поддержать таких предпринимателей: компенсировать расходы на покупку генераторов и топлива для них, а также освободить от арендной платы за коммунальное имущество на период военного положения.

