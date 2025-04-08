О работе Бессарабской части во время войны рассказал подполковник службы ГСЧС, начальник 35-й ГПСЧ Станислав Стерхов.

Станислав Николаевич по образованию учитель, в спасательной службе работает с 2000 года, с 2007-го возглавляет бессарабских пожарных.

Наши бойцы — универсальные солдаты

— Коллектив у нас молодой. В подразделении сейчас работает 21 человек, все мужчины, большинство с высшим образованием. Раньше работали и девушки, однако после перевода диспетчерской службы в города Болград, их сократили. Сейчас в каждом карауле кто-то один выполняет обязанности диспетчера.

Для того чтобы попасть к нам, надо пройти тщательный медосмотр — спасатель должен быть физически выносливым. Двадцатиметровый пожарный рукав весит 90 килограммов, а иногда приходится тянуть и два рукава. И само обмундирование 30 килограммов. Надо иметь крепкое здоровье, чтобы работать в противопожарной маске в задымленной местности или помещении. Дым — это такая гадость, бороться с ним иногда труднее, чем с пожаром.

Учитывая, что мы госслужащие, надо еще пройти спецпроверку, хорошо владеть государственным языком, компьютером, быть технически грамотными. Наши бойцы — это универсальные солдаты, у каждого по 2-3 профессии. Надо уметь быстро реагировать на чрезвычайные обстоятельства и сохранять спокойствие. Так что людей мы подбираем очень тщательно.

После медосмотра и проверки кандидат шесть месяцев учится в учебном корпусе, затем два месяца стажировки и еще шесть месяцев наставничества — когда спасатель работает в паре с наставником. Даже за руль пожарной машины не может сесть обычный водитель, потому что это требует навыков.

ЗИЛ проедет там, где и трактор не сможет

За последние три года войны наша часть получила столько оборудования, сколько не получала двадцать лет до того. Это переносные электроподстанции, микроавтобус для подвоза замены людей, ведь иногда приходится тушить пожар по 10-12 часов, средства защиты, освещение, бензопилы, ремни-карабины, бронежилеты, защитные шлемы. Часть помощи идет из гуманитарной поддержки. Так, бессарабские немцы несколько лет назад подарили нам современную пожарную машину «Мерседес».

17 апреля, как раз в День пожарной охраны, немецкие друзья отправят нам еще одну машину, видел ее уже — классная. Но от нашего старенького ЗИЛа, которому уже 54 года, мы не отказываемся. В Бессарабской и Буджакской громадах плохих дорог больше, чем хороших, а наш ЗИЛ проедет даже там, где не каждый трактор сможет. Бессарабская громада также помогает, недавно выделили средства на ремонт здания, чтобы сэкономить — мы сделали его собственноручно.

За три минуты более двух тонн воды из крана не наберешь

Лето — горячая пора во всех смыслах. Пожары на полях обычное дело — за сутки бывает 5-6 вызовов, а то и десять. Наша задача — доехать за 20 минут, в городе — это 10 минут, но там спасательных служб больше. Поэтому в жару дежурят два караула, всего их четыре. Другие должны быть постоянно в пределах доступа, и после первого звонка явиться на службу. За пределы района в это время спасатели выехать не могут, следовательно, о летнем отпуске и речи не может быть.

Тушить пожар в поле трудно, распространяется он быстро. Тушим старым дедовским способом — пожарными хлопушками. Также пользуемся ранцевыми огнетушителями, но для этого нужно постоянное водоснабжение.

Нас часто упрекают: «Что же вы приехали без воды?». Приезжаем мы с водой, но для пополнения запаса надо, чтобы поблизости был гидрант — из крана воду не наберешь. Представьте, можно ли две с половиной тонны воды набрать за 3-5 минут из крана? Нет. На любом пожаре бесперебойная подача воды — это 80% успеха.

Еще одно заблуждение, будто пожарная машина должна «лететь» на пожар. Наша задача — доехать вовремя, доставить спасателей целыми и невредимыми. Другое дело, что не всегда есть возможность из-за бездорожья подъехать ближе к месту происшествия. Если в городе препятствие создают припаркованные кое-как машины и заблокированные пути подъездов, то у нас это плохие дороги.

Самая сложная ситуация — когда горит лес. Если большая площадь, то справиться можно только с помощью пожарного самолета. Но во время войны они не летают. В прошлом году произошел большой пожар на березинской горе — загорелся лес. Рядом с лесом расположено кладбище, люди убирали, вынесли мусор, подожгли его и ушли. В лесу было много старых сосен, еще и с густой смолой, поэтому пожар развернулся очень быстро и охватил около девяти гектаров леса. Единственное, что мы могли сделать, это не давать ему перекинуться дальше.

По команде «сбор-авария» подняли всю часть. На помощь пришли местные пожарные команды — в Бессарабской громаде их две: в Яровом и в Серпневом. Подключились «водовозки» из сельских хозяйств, коммунальщики. Этот пожар мы тушили почти сутки, делали просеки, чтобы он не пошел дальше. К сожалению, большую часть леса спасти не удалось. Хорошо, что спасли кладбище, иначе люди могилы своих родных не смогли бы найти.

За заначкой — в самое пекло

Пожары в частных постройках — обычное дело, и первое зло — неисправная электропроводка, электроприборы. Главное при этом быстро обесточить здание и предотвратить панику. Когда здание горит, от владельцев можно ждать чего угодно — люди кричат, бросаются в огонь, чтобы спасти имущество. Как-то одна бабушка вспомнила, что в банке с крупой спрятала от зятя деньги на «черный день». Еле ее удержали, рвалась в самое пламя — пришлось вызывать скорую, чтобы вкололи успокоительное. Так что пожарный должен быть еще и психологом, уметь успокоить людей.

Газовые баллоны — особенно опасны. Недавно в Бессарабском возник пожар у человека в гараже, где было несколько баллонов. Начались взрыв за взрывом. Дом рядом многоквартирный, и пожар быстро перекинулся к соседям. Бедный человек рвался выкатить те баллоны из гаража, обжег себе руки, но было поздно.

Вообще всякое бывает в нашей работе: то людей приходится из машины при аварии «вырезать», то из колодца доставать. А в прошлом году старушка пошла по грибы в лес и заблудилась, целые сутки искали, нашли: она упала в большой овраг и не могла выбраться.

«Ты где был?» — «Да провалился!»

Зарплата у спасателя едва достигает двадцати тысяч гривен, хотя мы рискуем жизнью, работаем круглосуточно и больше всего вызовов получаем именно ночью. Мы обслуживаем самый большой район в Одесской области, имею в виду бывший Тарутинский, площадь которого 1874 квадратных километра. Все ребята забронированы, в отличие от местных пожарных команд, которые финансируются из громады — у них брони нет. Поэтому там сейчас работают в основном мужчины в возрасте за шестьдесят или те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам, например.

Травмирование — обычное дело. За время моего управления у нас не было, слава Богу, ни одного трагического случая. В городе пожарным вообще не позавидуешь — они работают в многоэтажках и могут в любой момент оказаться под завалом. У нас высоток нет, но бывает всякое.

Как-то тушили пожар на чердаке. Идем в дыму с напарником, почти ничего не видно. Зову его: «Коля!». Оглянулся — нет. Через какое-то время вижу — ползет. «Ты где был?» — спрашиваю. «Да провалился».

Бывает, балка на голову упадет или напорешься на гвоздь — хотя наши ботинки и на толстой подошве, но случается, что пробивают. Но главное на пожаре — это взаимовыручка, без этого никак.

Итак, хочу поздравить с Днем пожарной охраны наших ветеранов, которые ушли на пенсию, — Георгия Жирита, Ивана Кубышко, Оксану Дворник, Владимира Звягинцева. Эти люди много лет отдали «пожарке» и сумели передать опыт молодым бойцам.

Кстати, сейчас есть четыре вакансии, поэтому приглашаем в наши ряды умных, смелых, крепких ребят, которые готовы стать настоящими пожарными-спасателями.

«Снимите кошку с дерева!»

Недавно в Бессарабском подростки гуляли в парке и услышали, как кошка мяукает на дереве. Они позвонили на 112, то есть в Киев, оттуда вызов перебросили на нас. А спасатели в это время тушили сарай в соседнем селе. Рядом с сараем была скирда сена — если бы она занялась, огонь перекинулся бы на дом. Конечно, мы выбрали спасение жилья. Пока приехали — кошка слезла, а юноши еще пожаловались, что мы долго ехали.

Такие вызовы — «снимите кошечку с дерева» — стали почти нормой, и нам приходится на них реагировать. Почему люди не хотят понять, насколько важен труд пожарного? Надо учиться отличать главное от второстепенного, ведь в это время мы людей спасаем.

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