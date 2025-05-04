Пожарная машина, Одесская область

Когда летят «шахеды»

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В период широкомасштабной войны, когда агрессор атакует с неба Придунавье, местная пожарная охрана спешит на подмогу Ренийскому подразделению государственного пожарно-спасательного отряда ДСНС, которое оснащено современной специальной техникой. Несколько дополнительных машин из сел, пара рукавов в руках крепких сельских парней никогда не лишние в схватке с огнем.

Тушение пожара на пароме в Одесской области
Совместная работа на пароме Орловка – Исакча после атаки «шахедов»

Неоднократно подвергались массированным атакам БПЛА Ренийский порт и паромная переправа через Дунай Орловка – Исакча. Некоторые «шахеды» достигали цели. Некоторые, будучи уничтоженными в воздухе, падали и взрывались в округе, также вызывая пожары.

– Это сложная работа, – рассказывает директор МПО Валерий Бабэрэ. – У нас не бывает легких задач. Не бывает маленьких пожаров: каждое возгорание может привести к серьезному урону, если оперативно не ликвидировать пламя. Каждый пожар – это уже угроза для жизни и здоровья людей, их имущества. Представьте, что у человека сгорел забор – во сколько хозяину обойдется новый? А ведь в селах в большинстве своем живут пенсионеры со скромными доходами, для них потеря забора или сарая – это большая потеря. Поэтому мы круглые сутки начеку.

директор МПО Валерій Бабере
Валерий Бабэрэ
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Отремонтировал, да еще покрасил

В Ренийской громаде семь сел, в четырех из них есть пожарные караулы МПО.

– Сначала подразделения были открыты в отдаленных населенных пунктах – Лиманском, Новосельском и Котловине, – рассказывает Валерий Бабэрэ. – Проанализировав статистику, мы увидели, что немалая часть возгораний происходит в Нагорном, где много пустующих домов и заброшенных участков, заросших сухой травой. Староста этого села Николай Загорский предложил создать пост и в Нагорном, тем более что там еще сохранилась старая техника. Он рекомендовал взять на службу пенсионера Владимира Дерменжи, водителя с большим опытом работы. Мы очень рады, что он влился в наш коллектив. К слову, текучки кадров у нас вообще нет, поскольку изначально при создании службы мы подбирали опытных водителей, некоторые из них работали на пожарных машинах еще в те времена, когда их содержали колхозы и сельсоветы.

Сейчас в коллективе десять водителей. Каждый год мы подводим итоги, оцениваем вклад каждого. Если в позапрошлом году лучшим был признан Василий Кейбаш, который 17 раз выезжал на тушение пожаров, в том числе и после атак вражеских дронов, то по итогам 2024 года лучшим был назван наш новый сотрудник Владимир Дерменжи.

Спасатель Ренийской громады
Владимир Дерменжи и его реанимированный ГАЗон

Это очень ответственный человек, который скрупулезно ухаживает за вверенной ему техникой. Он провел доскональное техническое обслуживание старого ЗИЛа и привел в рабочую форму старый колхозный ГАЗон, даже собственноручно старичка покрасил. За минувший год Владимир Дерменжи потушил 11 пожаров.

Не нужен навигатор

– Залог успеха – профессионализм. Сотрудники МПО прошли обучение в аварийно-спасательном отряде специального назначения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и получили соответствующие сертификаты, – рассказывает Валерий Бабэрэ. – Также наши сотрудники прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Преимущество МПО еще и в том, что все ее сотрудники – люди местные. Они без GPS-навигаторов быстро ориентируются на местности, умеют прибыть по вызову за минимальное время. И готовы подставить плечо друг другу:

– Однажды был пожар в селе Плавни, была угроза жилому дому и складам возле него, – рассказывает директор МПО. – Учитывая положение, на ликвидацию выехали сразу три караула – из Новосельского, Котловины и Нагорного. Но это был единственный за четыре года случай, когда на пожар в селе были привлечены три машины. К счастью, у нас не было ни одного случая, чтобы в огне пострадали люди.

Тушение пожара в Одесской области
Тушение пожара в селе Котловина

Пожаров стало вдвое меньше

Конечно, пожаров лучше не допускать, поэтому сотрудники МПО начали проводить и профилактическую работу.

– Статистика первых лет нашей работы показала, что почти половину пожаров тушило Новосельское подразделение, и в основном это были возгорания стерни, лесопосадок, – рассказывает Валерий Бабэрэ. – Мы начали проводить беседы с руководителями сельхозпредприятий, с фермерами, пастухами, и вот результат: в 2024 году количество пожаров в округе Новосельского сократилось в два раза.

Пожар в Одесской области
Пожар возле села Новосельское

Когда не жалко двух миллионов

Ренийский горсовет обеспечивает МПО всем необходимым, содержание этой службы обходится почти в два миллиона гривен в год. Это – зарплата, ГСМ, запчасти и прочее необходимое.

– У нас есть специальная форма, каски и даже запас новых рукавов, – говорит Валерий Бабэрэ. – Я не говорю, что нет проблем, они есть. У нас старые машины, им по сорок лет. Да, мы их ремонтируем, постоянно, от смены к смене, контролируем техническое состояние – чтобы техника заводились, как говорится, с полоборота. Все наши машины всегда обеспечены бензином с запасом и готовы выехать на тушение пожара в любую секунду. Но все же хочется постепенно обновлять парк.

Асоціація «Незалежні регіональні видавці України»

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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