Когда летят «шахеды»

В период широкомасштабной войны, когда агрессор атакует с неба Придунавье, местная пожарная охрана спешит на подмогу Ренийскому подразделению государственного пожарно-спасательного отряда ДСНС, которое оснащено современной специальной техникой. Несколько дополнительных машин из сел, пара рукавов в руках крепких сельских парней никогда не лишние в схватке с огнем.

Неоднократно подвергались массированным атакам БПЛА Ренийский порт и паромная переправа через Дунай Орловка – Исакча. Некоторые «шахеды» достигали цели. Некоторые, будучи уничтоженными в воздухе, падали и взрывались в округе, также вызывая пожары.

– Это сложная работа, – рассказывает директор МПО Валерий Бабэрэ. – У нас не бывает легких задач. Не бывает маленьких пожаров: каждое возгорание может привести к серьезному урону, если оперативно не ликвидировать пламя. Каждый пожар – это уже угроза для жизни и здоровья людей, их имущества. Представьте, что у человека сгорел забор – во сколько хозяину обойдется новый? А ведь в селах в большинстве своем живут пенсионеры со скромными доходами, для них потеря забора или сарая – это большая потеря. Поэтому мы круглые сутки начеку.

Отремонтировал, да еще покрасил

В Ренийской громаде семь сел, в четырех из них есть пожарные караулы МПО.

– Сначала подразделения были открыты в отдаленных населенных пунктах – Лиманском, Новосельском и Котловине, – рассказывает Валерий Бабэрэ. – Проанализировав статистику, мы увидели, что немалая часть возгораний происходит в Нагорном, где много пустующих домов и заброшенных участков, заросших сухой травой. Староста этого села Николай Загорский предложил создать пост и в Нагорном, тем более что там еще сохранилась старая техника. Он рекомендовал взять на службу пенсионера Владимира Дерменжи, водителя с большим опытом работы. Мы очень рады, что он влился в наш коллектив. К слову, текучки кадров у нас вообще нет, поскольку изначально при создании службы мы подбирали опытных водителей, некоторые из них работали на пожарных машинах еще в те времена, когда их содержали колхозы и сельсоветы.

Сейчас в коллективе десять водителей. Каждый год мы подводим итоги, оцениваем вклад каждого. Если в позапрошлом году лучшим был признан Василий Кейбаш, который 17 раз выезжал на тушение пожаров, в том числе и после атак вражеских дронов, то по итогам 2024 года лучшим был назван наш новый сотрудник Владимир Дерменжи.

Это очень ответственный человек, который скрупулезно ухаживает за вверенной ему техникой. Он провел доскональное техническое обслуживание старого ЗИЛа и привел в рабочую форму старый колхозный ГАЗон, даже собственноручно старичка покрасил. За минувший год Владимир Дерменжи потушил 11 пожаров.

Не нужен навигатор

– Залог успеха – профессионализм. Сотрудники МПО прошли обучение в аварийно-спасательном отряде специального назначения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и получили соответствующие сертификаты, – рассказывает Валерий Бабэрэ. – Также наши сотрудники прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Преимущество МПО еще и в том, что все ее сотрудники – люди местные. Они без GPS-навигаторов быстро ориентируются на местности, умеют прибыть по вызову за минимальное время. И готовы подставить плечо друг другу:

– Однажды был пожар в селе Плавни, была угроза жилому дому и складам возле него, – рассказывает директор МПО. – Учитывая положение, на ликвидацию выехали сразу три караула – из Новосельского, Котловины и Нагорного. Но это был единственный за четыре года случай, когда на пожар в селе были привлечены три машины. К счастью, у нас не было ни одного случая, чтобы в огне пострадали люди.

Пожаров стало вдвое меньше

Конечно, пожаров лучше не допускать, поэтому сотрудники МПО начали проводить и профилактическую работу.

– Статистика первых лет нашей работы показала, что почти половину пожаров тушило Новосельское подразделение, и в основном это были возгорания стерни, лесопосадок, – рассказывает Валерий Бабэрэ. – Мы начали проводить беседы с руководителями сельхозпредприятий, с фермерами, пастухами, и вот результат: в 2024 году количество пожаров в округе Новосельского сократилось в два раза.

Когда не жалко двух миллионов

Ренийский горсовет обеспечивает МПО всем необходимым, содержание этой службы обходится почти в два миллиона гривен в год. Это – зарплата, ГСМ, запчасти и прочее необходимое.

– У нас есть специальная форма, каски и даже запас новых рукавов, – говорит Валерий Бабэрэ. – Я не говорю, что нет проблем, они есть. У нас старые машины, им по сорок лет. Да, мы их ремонтируем, постоянно, от смены к смене, контролируем техническое состояние – чтобы техника заводились, как говорится, с полоборота. Все наши машины всегда обеспечены бензином с запасом и готовы выехать на тушение пожара в любую секунду. Но все же хочется постепенно обновлять парк.

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