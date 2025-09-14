Ключевые моменты:

Владимир Межевчук – заслуженный художник Украины, известный своими пейзажами, натюрмортами и портретами; его работы хранятся в музеях и частных коллекциях;

Художник использует «тихую» палитру, мягкий свет и экспериментирует с формой, цветом и фактурой, сочетая реализм и стилизацию;

Владимир Межевчук создает как небольшие полотна, так и монументальные работы, оставаясь разноплановым и стремясь «писать все».

Досье «ОЖ»

Владимир Емельянович Межевчук – Заслуженный художник Украины, известный мастер изобразительного искусства.

Постоянный участник и многократный лауреат Всеукраинских и зарубежных выставок, дипломант книжных конкурсов. В его творческом багаже – иллюстрации произведений А. Дюма, Ж. Сименона, Жюля Верна, Х.-К. Андерсена, А. Довженко, В. Домрина, С. Кизима, В. Цыбуляка.

Художник выставлялся на международных биеннале в Болгарии, Италии, Иране, Словакии, Японии и Всеукраинском триеннале живописи и графики. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях в Украине и за границей.

Вместе с профессией ты выбираешь и судьбу художника

Владимир Межевчук – неоспоримый авторитет в профессиональной среде. Кажется, что его путь – стремительная линия роста и признания. Но в искусстве таких путей не бывает. Вместе с профессией ты выбираешь и судьбу художника, которая каждый день испытывает чистым листом на подрамнике.

– Первое испытание стало неудачей, – признается художник. – На вступительных экзаменах в художественное училище им. М.Б. Грекова я удачно справился с творческой задачей, но случай с чернилами перечеркнул мою мечту. Еще раз на вступление в «Грековку» не решился. Благодаря настойчивости художника Якова Максимовича Причепы, увидевшего мое влечение к рисунку, меня перевели на третий курс училища. Это была большая удача.

Учителя училища – Владимир Григорьевич Путейко, Тамара Ивановна Егорова, Василий Петрович Соколов, Олег Васильевич Волошинов – преподали основательную школу рисунка, живописи и графики, что помогло продолжить обучение в Московском академическом институте им. Сурикова, который художник окончил с отличием.

– В институте мне повезло попасть в студию станковой графики академика Евгения Кибрика, – вспоминает Владимир Межевчук. – Он внимательно относился к ученикам, интересовался даже черновыми набросками, мы бывали у него дома. Его произведения – книжная графика, портрет, пейзаж, натюрморт – стали частью моей творческой биографии.

После его смерти мастерскую возглавил академик Орест Георгиевич Верейский. Под его руководством художник стажировался в Берлинской академии искусств под кураторством величайшего немецкого графика Вернера Клемке. Это были месяцы творческих открытий: Берлин, Дрезден, Вальденбург, Веймар, Росток. Там его покорил Рембрандт: приглушенная цветовая гамма, игра света и тени, текстура мазка, глубина изображения.

Эти 19 лет обучения определили поиски собственного стиля и все дальнейшее творчество Владимира Межевчука.

Художник «тихих» цветов

Искусствоведы отмечают его палитру «тихих» цветов, глубинную, сдержанную эмоциональность. Серый, которого другие избегают, на его картинах создает нежность, спокойствие, прозрачность морозного утреннего воздуха, перламутровые оттенки тумана. В его пейзажи нужно всматриваться, чтобы ощутить очарование мягких линий и плавных переходов тонов.

Городские пейзажи Межевчука отличаются вниманием к динамике урбанистики: сочетание геометрических форм строений, крыш, пирамидальных верхушек деревьев, поэтика повседневности. Мягкая гармония пастельных оттенков создает лирическое восприятие и задерживает взгляд на, казалось бы, прозаических сюжетах.

Работы «Вороны над Одессой» (2023), «Затока. Зима» (2024) и триптих «Чайки», «Ветер с моря», «Разговор за игрой» принесли художнику областную премию изобразительного искусства имени М. Божия в 2024 году.

Натюрморты Межевчука: «от пятна» – до настоящих шедевров

Цветочные натюрморты Межевчука сочетают лаконичную цветовую гамму и искусную стилизацию форм, небольшой отход от симметрии, что создает эффект живого присутствия.

– Мне интересно экспериментировать с фактурой, геометрическими формами, цветами. Уход от традиционного изображения объектов, разграничение каких-то важных для художника признаков в предпочтении других, позволяет добиться большей выразительности. Но абстракция в чистом виде мне не интересна, гораздо более интересна ее связь с реальным объектом. В моих работах она скорее элемент концентрации, стилизации реальности.

Художник объясняет, что цветовое пятно может рождать целостную композицию. Так возникло «Святое семейство».

– Упрощенно любая картина является средоточием цветовых пятен. Художники с этим много экспериментируют. Как-то в мастерской, рисуя «от пятна» (есть такой метод в живописи – прим. автора), на мгновение я уловил озарение: в пятне, которое только легло на лист, увидел в целостном виде картину, над которой думал в эти дни. На следующий день было написано мое «Святое семейство». За один день!

Картина получила первую премию Международного конкурса «2000 лет под звездой Вифлеема». Теплое сияние, распространяющееся по миру от Божественного дитя и Богоматери, концентрирует внимание на этих образах. Только склоненная в заботе над матерью и дитям фигура Святого Иосифа имеет четкие черты пожилого земного человека. На картине – он один из обычного обыденного мира, окружающего все три фигуры. Свеча – обычный источник света – выхватывает его из вечерней тьмы.

Как писать портрет: мастер-класс от Владимира Межевчука

– Вы создали целую галерею портретов: родных, друзей, известных современников. Как к мастеру портрета к вам обращаются многие заказчики. Как рождается художественный образ человека, порой даже незнакомца? Как происходит «консенсус» с моделью?

– Портрет, по моему мнению, самый сложный жанр изобразительного искусства. Визуальная точность нужна, но она не является сверхзадачей. Фотография все равно это сделает точнее. Раскрыть для себя, а затем на холсте, личность, характер человека – вот какая точность нужна художнику. Иногда нужно хотя бы придумать, импровизировать образ. В этом и сложность, и любопытство одновременно. Работа над портретом продолжительна. Приходится на время отстраняться от уже сделанного, снова возвращаться, что-то исправлять.

– Консенсус с моделью – иногда такая потребность возникает. Мужчины предпочитают выглядеть уверенно, статусно, женщины – красиво. Если удалось ухватить характерность движений, внешности, «расшифровать» индивидуальность, мы найдем и те черты, которые с лучшей стороны выделяют человека. На портрете можно изменить аксессуары, цвет, взгляд или настроение, нельзя подменить личность.

Предполагаю, что именно такой подход определяет популярность и качество наследия Межевчука-портретиста. Сосредоточенный взгляд врача, сдержанная улыбка очаровательной женщины, погруженное в раздумья лицо пожилого мужчины – все они живы, понятны, у каждого «читается» биография.

Разноплановость и эксперименты

Межевчук – художник разноплановый, способный на эксперимент. Около года он работал над монументальной живописью Одесского апелляционного хозяйственного суда: роспись интерьеров «Афинская школа» и «Суд Соломона». На излете восьмого десятка лет жизнь и жажда живописи держат его день, насыщенный творчеством.

– Если бы я сосредоточился только на одном жанре, возможно, достиг бы большей выразительности. Но я хочу писать все! – говорит Владимир Межевчук.

Александр ГРАБОВСКИЙ