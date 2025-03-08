виставка
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Светлана Непомнящая, Анна Попова, Светлана Скилова… Все они, как говорится, разменяли восьмой десяток. Все они — разные. Даже работают в разной технике. Светлана Непомнящая — мастер свитописи, Анна Попова пишет картины, Светлана Скилова вообще работает в особой технике, которая называется «шерстяная акварель». Поэтому и выставку посетители назвали необычной. Удивительной!

 

Светлана Скилова
Светлана Скилова
Светлана Непомнящая
Светлана Непомнящая
Анна Павлова
Анна Павлова

Море, море… Сейчас, во время войны, оно кажется особенным. Хотя, как говорят сами мастерицы, море всегда особенное. И слышали бы вы, с какой любовью рассказывают они о нем! А Светлана Непомнящая читала собственные стихи, посвященные морю — море зимнее, весеннее, летнее, осеннее. Всегда разное, всегда родное!

картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини

Выставка стала еще и поводом сердечно поздравить семью, которая вместе уже 50 лет. Это Светлана Непомнящая и ее муж Борис Гофман. Они во время открытия выставки принимали сердечные поздравления с этим праздником.

Звучали песни, стихи, самые теплые слова в адрес трех мастериц. А со стены на всех смотрело наше море, увековеченное на их работах — таких разных, таких неповторимых, как сама жизнь… Море же словно выражало свою благодарность влюбленным в него мастерицам и всем тем, кто пришел на открытие выставки.

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