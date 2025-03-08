Светлана Непомнящая, Анна Попова, Светлана Скилова… Все они, как говорится, разменяли восьмой десяток. Все они — разные. Даже работают в разной технике. Светлана Непомнящая — мастер свитописи, Анна Попова пишет картины, Светлана Скилова вообще работает в особой технике, которая называется «шерстяная акварель». Поэтому и выставку посетители назвали необычной. Удивительной!

Светлана Скилова Светлана Непомнящая Анна Павлова

Море, море… Сейчас, во время войны, оно кажется особенным. Хотя, как говорят сами мастерицы, море всегда особенное. И слышали бы вы, с какой любовью рассказывают они о нем! А Светлана Непомнящая читала собственные стихи, посвященные морю — море зимнее, весеннее, летнее, осеннее. Всегда разное, всегда родное!

Выставка стала еще и поводом сердечно поздравить семью, которая вместе уже 50 лет. Это Светлана Непомнящая и ее муж Борис Гофман. Они во время открытия выставки принимали сердечные поздравления с этим праздником.

Звучали песни, стихи, самые теплые слова в адрес трех мастериц. А со стены на всех смотрело наше море, увековеченное на их работах — таких разных, таких неповторимых, как сама жизнь… Море же словно выражало свою благодарность влюбленным в него мастерицам и всем тем, кто пришел на открытие выставки.

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