Музыкант родился… в клубе



– Наверное, это символично, ведь родился я в клубе в селе Фрикацея Ренийского района, сейчас это Лиманское Измаильского района. Мой отец, бывший офицер, ветеран войны, орденоносец, работал в сельсовете. Жилья не было, и родителей поселили в клубе. Так случилось, что маму не успели довезти до Рени, поэтому и появился я на свет дома.

Мама говорила, что я был очень крикливый и успокаивался только возле воды. Кстати, первая мелодия, которую я выучил на гармошке, называлась «Дунайские волны». Вся моя семья была музыкальной: дед Григорий по материнской линии играл на волынке, отец – на балалайке, мама пела в хоре. Дома был патефон, и музыка звучала постоянно. В Фрикацее я прожил первые четыре года – это молдавское село.

Мой отец Иван был молдаванином, мать Анастасия – болгаркой. Молдаване – народ талантливый, весёлый, музыкальный. Когда мне было четыре года, отец купил мне гармошку. Так что играть я начал раньше, чем научился читать. Любовь к молдавской музыке родилась именно в Фрикацее. В 2004 году я приехал в Лиманское с концертом, а в 2018-м меня пригласили туда на День села. Выступал в Доме культуры, который построили на месте старого, того самого, где я родился.

«Да его даже за гармошкой не видно!»



– Потом мы переехали в Бородино – многонациональное посёлок, где живут болгары, молдаване, украинцы. И я стал играть музыку разных народов. Как-то отца пригласили в клуб на концерт ко Дню Победы, он выступал там как ветеран. Зал был полный, и отец договорился, чтобы мне дали сыграть – мне было пять лет. До сих пор помню свои переживания, как стоял за сценой, дрожал, и вот меня объявляют. Выходу, слышу, кто-то в первых рядах смеётся: «Да его даже за гармошкой не видно!». И я сыграл «Дунайские волны» – зал буквально взорвался аплодисментами. С балкона начали кидать мне конфеты, печенье, копейки и вызывать на «бис». Тогда я исполнил ещё одну весёлую молдавскую мелодию. Какая-то женщина выбежала на сцену, поцеловала меня и подарила букет сирени. Эти ощущения от первого выступления я пронёс через всю жизнь. У меня были тысячи концертов, много волнений, но такого больше не повторялось. А на следующий день мама сказала, что мы снова переезжаем – отца перевели в другое село.

Не трус – просто языка не знал



– Мы переехали в село Ровное, сейчас это Евгениевский старостат Бородинской громады. Здесь все говорили по-болгарски, а я языка не знал. Поэтому первые дни даже не выходил из дома, потому что не понимал, как общаться. Как-то мама отправила меня в магазин, какие-то два мальчика предложили поиграть, а я их не понял и убежал. Они мне вслед закричали: «Зако ути ваш, боягуз!». Я пришёл к маме и спросил: «Что они сказали?» Она перевела: «Они сказали: почему ты уходишь, и что ты трус». Мне стало стыдно, и я начал учить язык. Первой болгарский выучила моя старшая сестра Людмила – она быстро нашла подруг и всё время бегала к ним в гости, поэтому мы прозвали её «Похатница».

Музыка помогла мне подружиться с ребятами. В клубе был праздничный концерт, я выступил, всем понравилось, и те самые мальчики подошли ко мне и сказали: «Не обижайся, Валеро». Как-то моё фото поместили в районную газету и записали на местном радио. Помню, как впервые услышал свой выступление через громкоговоритель на площади. Так ко мне пришла первая популярность.

Цыгане «украли», чтобы я играл на празднике



Однажды в Евгеньевку приехали цыгане и разбили табор возле лесочка рядом с селом. Я сидел перед домом на лавке и играл на гармошке. Они услышали и предложили пойти с ними сыграть на их празднике. Я пошёл. Цыгане сидели вокруг костра, пили, ели, танцевали, а я подбирал музыку и играл.

Когда стемнело, я испугался и попросился домой. Они успокоили меня и уложили в кибитке вместе с другими детьми. Я не мог заснуть. Вдруг слышу – мотоцикл, крики. Это приехала моя мама с милиционером. Они меня и забрали. А через месяц вышел указ, по которому всех цыган обязали осесть в населённых пунктах – кочевать запретили. Поэтому табор остался в селе. Колхоз построил им мазанки, мужчины пошли работать, женщины сидели с детьми. С детьми я быстро подружился, ходил к ним в гости – они очень музыкальные, будто рождаются музыкантами и танцорами. Я многому у них научился.

Иногда думаю, что если бы моё детство сложилось иначе, возможно, я бы не стал музыкантом и композитором. Благодаря многонациональной культуре Бессарабии я стал тем, кто я есть.

Каждый год – с концертом в родной край



Валерий Цуркан каждый год приезжает с концертной программой в родную Евгеньевку. Привозит свой замечательный коллектив – группу «Акерман», солистами которой являются его сыновья Сергей, Игорь и Вячеслав. Часто вместе с ним выступает его сестра Светлана Сирбу – талантливая певица. Творческий вечер он всегда начинает с песни «Мамина хата».

– Я очень люблю наш край. Каждый год мы с семьёй приезжаем в Бородино и Евгеньевку. У меня здесь много друзей. С 1968 года дружу с замечательным певцом, «золотым голосом Тарутины» Степаном Куручем. Степан всегда с радостью выступает на моих концертах на родной земле, – говорит Валерий Цуркан и добавляет: – Сейчас наш многострадальный народ особенно нуждается в отдыхе от тревог и забот. Мне хочется подарить людям хотя бы час положительных эмоций и хорошего настроения. После концерта мы всегда собираемся за большим столом с национальными блюдами, общаемся, поём. Я очень ценю такие встречи.

О чём мечтает счастливый человек?

– С первых дней войны мы вместе с коллективами, с которыми я сотрудничаю, начали устраивать благотворительные концерты, вечера, фестивали, чтобы все собранные средства отправлять на поддержку ВСУ. В начале войны друзья предлагали мне уехать в Польшу или Германию. Я поехал, прожил месяц в Польше, но не выдержал – вернулся. Творцы должны переживать беду вместе со своим народом, – убеждён маэстро.

Недавно Валерий Иванович перенёс тяжёлую операцию, сейчас проходит реабилитацию. И хотя врач запретил ему поднимать тяжёлый аккордеон – его любимый инструмент – он уже строит планы.

– Я счастливый человек: у меня четверо замечательных сыновей, трое – Сергей, Игорь, Вячеслав – музыканты. Все – заслуженные артисты эстрады. Более того, мой внук Максим – прекрасный композитор, старший внук Валерий – звукорежиссёр, работает на телевидении в Киеве.

С моей супругой Анной мы вместе уже 55 лет, когда-то она была певицей в моём коллективе. На каждом концерте обязательно посвящаю ей песню, потому что она – моя муза и главная поддержка.

В ближайших планах – поездка с концертами в Польшу и Румынию. А ещё у меня есть мечта – создать молдавский творческий коллектив и назвать его «Букурия». Болгарский и украинский уже есть, а вот молдавского нет. А ещё я бы очень хотел сыграть на настоящей сельской свадьбе на моей малой родине – чтобы она была в шатре, украшенном шариками, чтобы было много наших вкусных блюд, чтобы было весело и чтобы не было войны. В молодости я играл на таких свадьбах, и мне очень хочется повторить это снова. Если такое будет – приглашайте, обязательно приеду! – пообещал Валерий Иванович.

Досье «ОЖ»

Валерий Цуркан – заслуженный работник культуры Украины, заслуженный артист эстрадного искусства Украины, заслуженный деятель культуры Польши, почётный гражданин Бородино и Белгорода-Днестровского. Сорок два года из своих 75 маэстро живёт в Белгороде-Днестровском. Родился в Ренийском районе, детство провёл в Бородино и Евгеньевке на Тарутинщине. Именно в сельских клубах этих сёл он впервые вышел на сцену.

На анонсном фото: Валерий Цуркан (в центре) играет на волынке со своим ансамблем